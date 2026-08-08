ترکیه: توافق مکه علیه ایران نیست

معاون رئیس‌جمهور ترکیه، در اظهاراتی تأکید کرد که توافق دفاعی این کشور با عربستان سعودی و پاکستان، علیه ایران یا هیچ کشور دیگری نیست.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ جودت ییلماز، در مصاحبه‌ای با شبکه «سی‌ان‌ان ترک» گفت: «توافق دفاعی مشترک مکه، ایران یا هیچ کشور دیگری را هدف قرار نداده است. هدف این توافق، تقویت امنیت منطقه‌ای، دفاع متقابل و بازدارندگی است.»

پیش‌تر، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان یک توافق دفاعی را به امضای رهبران سه کشور رسانده بودند.

طبق گزارش روزنامه «ترکیه»، این پیمان شامل همکاری در زمینه اشتراک‌گذاری اطلاعات و هماهنگی امنیتی منطقه‌ای است.

این روزنامه برآورد کرده که پیوستن ترکیه به توافق همکاری دفاعی راهبردی عربستان و پاکستان که در سال ۲۰۲۵ امضا شد، می‌تواند گامی مهم در تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه باشد.

ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه یک «پیمان دفاعی» برای دفاع از یکدیگر در برابر تجاوزات خارجی امضا کردند؛ پیمانی که چندان سفت و مستحکم به نظر نمی‌رسد چرا که هر یک از آنها با انگیزه‌های متفاوتی به آن پیوسته‌اند.

این توافق که به نام شهری که در آن به امضا رسید، «توافق دفاع مشترک مکه» نام گرفته است، در شرایطی منعقد می‌شود که منطقه درگیری تنش‌های نظامی بی‌سابقه و فزاینده‌ای است و همین مساله در نگاه اول امضای این پیمان دفاعی را توجیه‌پذیر می‌کند. با این حال نگاهی دقیقتر به تحولات منطقه‌ای، بین‌المللی و همچنین تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این توافق صرفا با انگیزه‌های دفاعی بسته نشده و هر کدام از این سه کشور با نیات و انگیزه‌های متفاوتی وارد این ائتلاف به اصطلاح نظامی شده‌اند که لزوما ارتباط مستقیم چندانی هم با دغدغه‌های دفاعی ندارد!