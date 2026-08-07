سنای آمریکا لایحه تحریم ایران و روسیه را تصویب کرد

سنای آمریکا روز جمعه با رای اکثریت، قانونی را برای اعمال تحریم علیه ایران و روسیه تصویب کرد.

به گزارش تابناک به نقل از شبکه ان‌بی‌سی، این لایحه ۶۱ صفحه‌ای که به نام «لیندسی گراهام» نامگذاری شده، با هدف مجازات خریداران عمده نفت و گاز روسیه طراحی شده است. این لایحه همچنین اجازه اعمال تعرفه‌های هدفمند علیه کالاهای وارداتی از کشورهایی را می‌دهد که بیشترین میزان نفت و گاز روسیه را خریداری می‌کنند.

رای‌گیری با نتیجه ۸۶ رای موافق در برابر ۱۱ رای مخالف به پایان رسید. «جان ثون» رهبر اکثریت سنا از حزب جمهوری‌خواه گفت این لایحه به محافظت از اوکراین در برابر تهاجم روسیه کمک خواهد کرد.

پس از درخواست لحظه آخری «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، این لایحه همچنین اختیارات تحریمی را گسترش می‌دهد که هدف آن محدود کردن منابع مالی بخش‌های تسلیحاتی و انرژی ایران است.

این لایحه با انتقاد گروهی از دموکرات‌ها و همچنین سناتور «رند پال» جمهوری‌خواه از ایالت کنتاکی، روبه‌رو شده است. دموکرات‌ها استدلال می‌کنند که این قانون اختیارات بیش از حدی برای اعمال تعرفه به ترامپ می‌دهد.

اکنون این لایحه به مجلس نمایندگان ارسال می‌شود؛ جایی که سرنوشت آن همچنان نامشخص است.