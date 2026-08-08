دستیار سابق ژوزه مورینیو که ۱۷ سال با او کار کرده، در مصاحبه با روزنامه آس، با تمجید از بازگشت مورینیو به رئال مادرید، گفت که او هرگز نباید از این باشگاه جدا می‌شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روی فاریا، دستیار سابق ژوزه مورینیو که ۱۷ سال در کنار او فعالیت کرد، در مصاحبه‌ای با روزنامه آس گفت: ژوزه هرگز نباید از رئال مادرید جدا می‌شد. رئال مادرید باشگاه کاملی برای اوست. او مربی‌ای است که در شرایط فشار حداکثری و مسئولیت جنگیدن برای تمام جام‌ها، احساس راحتی می‌کند. جاه‌طلبی، شخصیت و توانایی رهبری او در محیط‌های پرچالش، کاملاً با فرهنگ رئال مادرید همخوانی دارد.

فاریا همچنین تأکید کرد که فکر نمی‌کند مورینیو با بازیکنان تیم دچار مشکل شود. او در این زمینه گفت: اگر بازیکنی منافع شخصی خود را بر تیم ترجیح دهد، مورینیو طبق اصولش عمل می‌کند. ژوزه همیشه تیم را بر هر فردی ترجیح داده است.

فاریا در پایان در مورد انتقال برناردو سیلوا به رئال مادرید گفت: به یاد دارم که در سال ۲۰۱۷، زمانی که او ۲۲ سال داشت، جذب او را به منچستریونایتد توصیه کردم. تلاش کردیم اما ممکن نشد و او به تیم رقیب (منچسترسیتی) پیوست. اگر سیلوا از نظر جسمانی در شرایط خوبی باشد، می‌تواند در مادرید تعیین‌کننده باشد. او بازیکنی با کیفیت فنی فوق‌العاده، درک بالای بازی و هوش ویژه است.