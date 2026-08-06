پیشکسوت نیروی دریایی ارتش درگذشت
دریادار منصور فلاحی، از پیشکسوتان نیروی دریایی ارتش، دارفانی را وداع گفت.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۴۰| |
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امیر دریادار منصور فلاحی از پیشکسوتان نیروی دریایی ارتش و برادر سرلشکر ولی الله فلاحی دارفانی را وداع گفت.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ مراسم خاکسپاری دریادار منصور فلاحی پنجشنبه ۱۵ مردادماه در آرامستان کولج طالقان برگزار میشود.
همچنین مراسم ترحیم و یادبود این فرمانده پیشکسوت روز شنبه ۱۷ مردادماه، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰ در مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار می شود.
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