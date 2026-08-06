«مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد واشنگتن ۸ فرد و ۵ نهاد را که ادعا می‌شود در کمک به کوبا برای واردات تجهیزات نظامی نقش داشته‌اند، تحریم کرده است.

در بیانیه روبیو آمده است: «من پنج نهاد کوبایی و هشت فرد را که در تامین تجهیزات نظامی از خارج برای وزارت نیروهای مسلح انقلابی کوبا و نیروهای امنیتی این رژیم مشارکت داشته‌اند، تحریم می‌کنم.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روبیو افزود آمریکا همچنان تمام تلاش‌های ممکن را برای محافظت از امنیت ملی خود در برابر تهدیدهای ادعایی ناشی از کشور همسایه‌اش انجام خواهد داد و به دنبال اعمال اصلاحات اقتصادی در این جزیره خواهد بود.

در ماه‌های اخیر، واشنگتن فشار تحریمی علیه کوبا را افزایش داده است. در ماه ژانویه، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا فرمان اجرایی‌ای را امضا کرد که اجازه اعمال تعرفه بر واردات از کشورهایی را می‌دهد که به کوبا نفت صادر می‌کنند. او همچنین به دلیل آنچه «تهدید کوبا علیه امنیت ملی آمریکا» خواند، وضعیت اضطراری اعلام کرد.

این اقدام موجب تشدید کمبود سوخت در کوبا شده و بر تولید برق، حمل‌ونقل، تولید مواد غذایی، خدمات درمانی و آموزش در این کشور تأثیر گذاشته است.

