کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که «گوفمن» رئیس موساد، در پی ناکامی تلاش برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران، دو تن از مقامات ارشد این سازمان اطلاعاتی را برکنار کرده است.

برکناری 2 مقام اطلاعاتی موساد به دلیل شکست در ایران

بر اساس این گزارش، رئیس اداره اطلاعات و رئیس بخش ایران در موساد از سمت‌های خود عزل شده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از آخرین خبر؛ منابع خبری اعلام کردند رئیس جدید موساد معاون خود و مرد شماره دو این سازمان اطلاعاتی را برکنار کرده است.

این تصمیم در پی ارزیابی عملکرد موساد در جریان عملیات مربوط به ایران و شکست در تحقق هدف تغییر نظام سیاسی در این کشور اتخاذ شده است.

گزارش‌ها حاکی است رومن گافمن رئیس جدید موساد معاون خود که با نام «الف» شناخته می‌شود را از سمتش کنار گذاشته است.

دفتر بنیامین نتانیاهو نیز با تأیید این خبر اعلام کرد که این اقدام در چارچوب برنامه‌های رئیس جدید موساد برای تشکیل تیم تازه و آماده‌سازی ساختار این سازمان جهت مواجهه با چالش‌های امنیتی در سال‌های آینده انجام شده است.