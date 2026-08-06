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گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و موریتانی

محمد سالم ولد مرزوک وزیر امور خارجه موریتانی بعد از ظهر امروز در تماس تلفنی با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، در خصوص آخرین تحولات منطقه و روابط دوجانبه رایزنی و تبادل نظر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۱۷
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رایزنی وزرای امور خارجه ایران و موریتانی

محمد سالم ولد مرزوک وزیر امور خارجه موریتانی بعد از ظهر امروز در تماس تلفنی با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، در خصوص آخرین تحولات منطقه و روابط دوجانبه رایزنی و تبادل نظر کرد.

به گزارش تابناک؛ وزیر امور خارجه کشورمان، آخرین وضعیت تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه متعاقب تهاجم غیرقانونی امریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان را تشریح کرد.

دو طرف در این گفتگو بر آمادگی خود برای توسعه روابط دوجانبه و همکاری دو کشور در مجامع بین‌المللی تاکید کردند.

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وزرای امور خارجه ایران موریتانی عباس عراقچی
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