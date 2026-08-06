گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و موریتانی
محمد سالم ولد مرزوک وزیر امور خارجه موریتانی بعد از ظهر امروز در تماس تلفنی با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، در خصوص آخرین تحولات منطقه و روابط دوجانبه رایزنی و تبادل نظر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۱۷| |
2402 بازدید
محمد سالم ولد مرزوک وزیر امور خارجه موریتانی بعد از ظهر امروز در تماس تلفنی با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، در خصوص آخرین تحولات منطقه و روابط دوجانبه رایزنی و تبادل نظر کرد.
به گزارش تابناک؛ وزیر امور خارجه کشورمان، آخرین وضعیت تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه متعاقب تهاجم غیرقانونی امریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان را تشریح کرد.
دو طرف در این گفتگو بر آمادگی خود برای توسعه روابط دوجانبه و همکاری دو کشور در مجامع بینالمللی تاکید کردند.
گزارش خطا