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افزایش قیمت نفت برنت در دقایق اخیر

قیمت نفت برنت در دقایق اخیر افزایش یافت.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۱۰
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4715 بازدید
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قیمت نفت جهانی
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نفت سوخت انرژی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
0
1
پاسخ
عالی بود، توپ رو تو زمین املاکی باید زودتر شوت میکردین
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