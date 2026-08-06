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سوخت و انرژی
بازدید
4715
4715
بازدید
۱
پ
افزایش قیمت نفت برنت در دقایق اخیر
قیمت نفت برنت در دقایق اخیر افزایش یافت.
کد خبر:
۱۳۸۸۵۱۰
تاریخ انتشار:
۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۰
06 August 2026
کد خبر:
۱۳۸۸۵۱۰
|
۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۰
06 August 2026
|
4715
بازدید
4715
بازدید
|
۱
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نفت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۱
انتشار یافته:
۱
محمود
|
|
۲۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
0
1
پاسخ
عالی بود، توپ رو تو زمین املاکی باید زودتر شوت میکردین
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