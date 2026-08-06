کره شمالی یک موشک بالستیک شلیک کرد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی یک «پرتابه ناشناس» به سمت آب‌های شرقی شبه‌جزیره کره پرتاب کرده است.

از طرف دیگر، همزمان، دولت ژاپن نیز گزارش داد که این پرتابه «احتمالاً یک موشک بالستیک» بوده است.

وزارت دفاع ژاپن در صفحه فیسبوک خود از پرتاب آنچه «احتمالاً یک موشک بالستیک» توصیف شده، توسط کره شمالی خبر داد.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «کره شمالی آنچه را که گمان می‌رود یک موشک بالستیک باشد، پرتاب کرده است. به محض دریافت اطلاعات تکمیلی، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.»

کره شمالی از سال ۲۰۲۲ به این سو و در پی بدعهدی آمریکا در عمل به وعده‌هایش، یکی از پرحجم‌ترین دوره‌های آزمایش‌های تسلیحاتی تاریخ خود را پشت سر گذاشته است.

پیونگ‌یانگ تنها در سال ۲۰۲۶ چندین فروند موشک بالستیک، از جمله موشک‌های کروز و قاره‌پیما با سوخت جامد را آزمایش کرده که جدیدترین آنها توانایی هدف قرار دادن خاک آمریکا را نیز داشته است. این آزمایش‌ها همواره با واکنش تند سئول، توکیو و واشنگتن همراه بوده است.