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آمار نجات یافتگان از غرق شدگی در سواحل مازندران

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: با اجرای طرح پیشگیری و کاهش غریق در ساحل این استان ، نجاتگران این جمعیت با مشارکت اورژانس و نجات غربق موفق شدند ۱۹۶نفر را از خطر مرگ نجات دهند.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۹۱
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سواحل مازندران

به گزارش تابناک، غلامعلی فخاری اشرفی شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود:: امسال نیز در اجرای طرح پیشگیری و کاهش غریق در ۴۷۰کیلومتر نوار ساحلی استان، امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر با مشارکت ناجیان غریق و اورژانس ۱۱۵ از اول خرداد در این مناطق مستقر شدند.

وی گفت: در راستای اجرای این طرح ۴ پایگاه دریایی، ۱۳ پست موقت ساحلی و ۳۲ پست گشت سیار موتوری با گشت زنی روزانه و استقرار ۱۳۶ نجاتگر و پرسنل هلال احمراستان و ۱۴۳۹ ناجی غریق مشارکت دارند گفت: ۱۲ آمبولانس ، ۱۰ خودرو پشتیبانی و ۳۲ موتورسیکلت تنها بخشی از تدارک سنگین هلال احمرمازندران برای اجرای طرح مذکور می باشد.

مدیر عامل هلال احمر مازندران با بیان اینکه بیشترین غریق نجات یافته به تعداد ۱۰۲ نفر مربوط به ساحل شهرستان بابلسر بوده است تصریح کرد: در تابستان امسال تمامی توان عملیاتی جمعیت هلال احمر استان مازندران بر محور پیشگیری و کاهش غریق در ساحل متمرکز شده است تا امدادرسانی به مصدومان در کمترین زمان ممکن انجام شود.

وی افزود؛ ارائه خدمات حضوری نظیر پانسمان و آتل بندی،تست فشارخون و قند خون و گرمازدگی به ۴۵۳ نفر و انتقال ۲۰مصدوم به مراکز درمانی از دیگر خدمات امدادی،پیش بیمارستانی و اورژانسی ارائه شده به گردشگران ساحلی بوده است.

فخاری مجموع خدمت گیرندگان در طرح پیشگیری و کاهش غریق در ساحل مازندران را ۶۶۹نفر اعلام کرد و افزود: عدم آگاهی افراد نسبت به وضعیت توپوگرافی و تغییرات بستر دریا در نوار ساحلی و نیز عدم آشنایی به قواعد شنا و وجود جریان شکافنده از عمده‌ترین دلایل غرق شدن مردم قلمداد می‌شود گفت: متاسفانه افراد زیادی توصیه‌های نجاتگران و امدادگران هلال احمر را در نظر نمی‌گیرند و با شنا در مناطق حادثه خیز جان خود را به خطر می‌اندازند.

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مازندران هلال احمر غرق شدگی نجات دریای مازندران سواحل
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