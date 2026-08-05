قیمت واقعی مرغ اعلام شد

دبیر فدراسیون طیور با هشدار نسبت به وضعیت بازار مرغ گفت مازاد تولید طی دو ماه اخیر افزایش یافته و صادرات ۱۰ هزار تن مرغ تنها معادل تولید یک‌ونیم روز کشور است؛ در همین حال، مرغداران در فروش هر کیلو مرغ حدود ۵۰ هزار تومان زیان می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: در حال حاضر وضعیت گوشت مرغ، جوجه ریزی ها مازاد بر نیاز کشور است و تاکنون وزارت جهاد برنامه مشخصی برای سود دو طرف از جمله مرغدار و مصرف کننده ندارد و متاسفانه به منافع تولیدکننده فکر نمی کند.

به گفته وی، طی ۲ ماه اخیر، جوجه ریزی ها مازاد بر نیاز کشور انجام گرفته است، درحالیکه جوجه ریزی ماهانه ۱۰۵ میلیون قطعه پایداری تولید و تنظیم بازار را در بر خواهد خواهد داشت.

طلاکش ادامه داد: علی رغم آنکه قیمت تمام شده مرغ ۲۵ درصد افزایش یافته، اما دولت رقم‌کالابرگ را اصلاح نکرده است که همین امر موجب شده تا برخی اقشار جامعه توان خرید مرغ را نداشته باشند.

دبیر فدراسیون طیور با اشاره به استمرار خرید حمایتی مرغ از سوی پشتیبانی امور دام بیان کرد: علی رغم تلاش پشتیبانی امور دام برای خرید حمایتی، اما میزان عرضه در برابر تقاضا بیشتر است و از طرفی آماده سازی برای صادرات ۱۰ هزار تن مرغ رقم بالایی نیست چراکه این میزان صادرات معادل تولید ۱.۵ روز کشور است که این عملا نمی تواند در برابر حجم جوجه ریزی که ۲۵ درصد بیش از نیاز است، تاثیری بگذارد و متاسفانه تولیدکننده دچار ضرر زیان خواهد شد.

به گفته وی، دولت بدهی واردکنندگان نهاده های دامی را تسویه نکرده است که این امر موجب شده قیمت نهاده دامی به نرخ تمام شده واقعی برسد به طوریکه طی ۲ هفته اخیر ۱۰ تا ۱۵ درصد نرخ ذرت و کنجاله سویا افزایش یافته است که این امر فشار زیادی به دلیل عدم اصلاح کالابرگ به مرغدار وارد می کند.

طلاکش ادامه داد: در حال حاضر عدم اصلاح کالابرگ و انحراف کالابرگ از مسیر اصلی خود، علاوه بر آنکه نگران تولید محصولات پروتئینی باید باشیم، از طرفی نگران امنیت غذایی هستیم و به رغم‌ مکاتبات متعدد، اما تاکنون نتیجه ای نداشته است.

دبیر فدراسیون طیور قیمت پیشنهادی گوشت مرغ از سوی وزارت جهاد برای مصرف کننده را ۳۸۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: طی یک‌ ماه اخیر، هر کیلو مرغ ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان در بازار عرضه می شود که این امر بیانگر زیان ۵۰ هزار تومانی مرغدار در فروش هر کیلو مرغ است و برای گذر از این چالش، ساختار باید به سمت تولید زنجیره یکپارچه برود که براساس برنامه صنعت تا پایان امسال باید ۶۰ درصد گوشت مرغ در قالب زنجیره ها باید تولید می شود، اما در شرایط فعلی به ۳۵ درصد این سهم‌ نمی رسد که این امر بدان معناست که وزارت جهاد کشاورزی حمایت کافی از اصلاح ساختار نمی‌کند.

وی با بیان اینکه صادرات مرغ بصورت پراکنده انجام می شود، تصریح کرد: در حال حاضر صدور مجوز صادرات ۱۰ هزار تن مرغ اثری در بازار و کاهش زیان مرغدار نخواهد داشت چراکه این میزان برابر با تولید ۱.۵ روز کشور ماست، درحالیکه کشور ترکیه که تولید معادل ماست، ۲۵ درصد تولید صادر می کند. گفتنی است با آزادسازی نرخ ارز، باید اجازه دهد صنعت مرغ صادرات داشته باشد و دست از دخالت دستوری بر دارد و در صورت نیاز اقدام به واردات کند، از این رو نگرانیم که اگر دولت تمهیداتی اتخاذ نکند، در نیمه دوم سال با نوسان قیمت مرغ در بازار روبرو خواهیم شد.