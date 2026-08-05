این بلاگرها مشمول مالیات هستند
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بلاگرها و فعالان فضای مجازی نیز در صورت عبور درآمدشان از سقفهای تعیینشده، باید مالیات پرداخت کنند.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۳۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هر فردی که در کشور فعالیت اقتصادی داشته باشد، مطابق قانون مشمول مالیات خواهد بود.
وی ادامه داد: بلاگرها و فعالان فضای مجازی نیز در صورت عبور درآمدشان از سقفهای تعیینشده، باید مالیات پرداخت کنند.
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هر بلاگر با 100K فالور ماهی 300 میلیون درآمد داره و هر کی با این مشخصات راحت 30 میلیون در ماه باید مالیات بده.
مالیات به چه مناسبت؟
دسترسی به اینترنت رو تسهیل کردید؟
دسترسی به شبکه های مجازی رو تسهیل کردید؟
وام بلاگری پرداخت کردید؟
دسترسی به اینترنت رو تسهیل کردید؟
دسترسی به شبکه های مجازی رو تسهیل کردید؟
وام بلاگری پرداخت کردید؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴