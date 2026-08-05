صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

این بلاگرها مشمول مالیات هستند

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بلاگرها و فعالان فضای مجازی نیز در صورت عبور درآمدشان از سقف‌های تعیین‌شده، باید مالیات پرداخت کنند.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۳۸
| |
1621 بازدید
|
۳
مالیات بر ای بلاگرها

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هر فردی که در کشور فعالیت اقتصادی داشته باشد، مطابق قانون مشمول مالیات خواهد بود.

وی ادامه داد: بلاگرها و فعالان فضای مجازی نیز در صورت عبور درآمدشان از سقف‌های تعیین‌شده، باید مالیات پرداخت کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مالیات بلاگر فضای مجازی
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سناریوی بلاگر زن برای قتل شوهرش
بلاگرهای پیاده، سوار بر موج اربعین/ همه چیز فدای دیده شدن و «اقتصاد توجه»!
انتقام از بلاگر معروف به خاطر اختلاف بر سر تبلیغات
قوه قضاییه: علیه بلاگر مشهور اعلام جرم شد
بلاگر وکیل‌نما بازداشت شد
اعلام جرم دادستان علیه زینب موسوی و پدرام سلطانی
اعلام جرم دادستانی علیه بلاگر وکیل نما
سرنوشت عجیب زنی که می‌خواست بلاگر شود
بلاگرها همچنان دور از تور سازمان امور مالیاتی
علاقه بلاگر مشهور به رونالدو کار را به کجا که نکشاند!
داوود هزینه کیست؟
مرگ مشکوک بلاگر جوان و دو خواهرش در خانه
بلاگر مبتذل در اصفهان دستگیر شد
جنین‌هایی که از شکم‌ مادرشان در اینستاگرام کار می‌کنند
امورمالیاتی: از شهربانو منصوریان فقط توضیح خواستیم
درآمد سلبریتی ها از فضای مجازی مشمول مالیات میشود
فرار مرگبار سارق از دست صاحب‌خانه در غرب تهران
سـرقت ۸۰۰ میلیـونی دو زن بلاگر
اخذ مالیات بر اساس قانون انجام می شود نه شرایط بازار
گوگل اشتباهی ۲۵۰ هزار دلار به یک بلاگر داد
صفِ عجیب‌ و غریب مردم برای تماشای جنازه!
بلاگری؛ شغلی که باید ضابطه‌مند شود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
3
7
پاسخ
هر بلاگر با 100K فالور ماهی 300 میلیون درآمد داره و هر کی با این مشخصات راحت 30 میلیون در ماه باید مالیات بده.
ناشناس
|
Turkiye
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
1
4
پاسخ
مالیات به چه مناسبت؟
دسترسی به اینترنت رو تسهیل کردید؟
دسترسی به شبکه های مجازی رو تسهیل کردید؟
وام بلاگری پرداخت کردید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
والا همینو بگو! سال پیش تا الان 6 ماه اینترنت مملکت کلا قطع بوده، این همه آدم بیکار شدند و درآمدی نداشتند، موقع مالیات گرفتن که میشه عین اجل معلق سر موقع پیداشون میشه، شب عیدی تمام کسب و کارهای اینترنتی رو به خاک سیاه نشوندند، زبونشون هم درازه
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!
پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
احمدی نژاد گفت کاری کرده‌ام که لاریجانی و قالیباف...
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!
اعتراض شدید همسر شهید حوادث دی به «نه به اعدام»
شعار جالب عراقی‌ها حین حضور عراقچی در اربعین
ویدیوی پاسخ ساغر غلامی به علی کریمی درباره اعدامش!
اعلام دلایل امنیتی عدم انتشار صدای رهبر انقلاب
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
شدت تغییر چهره خانم بازیگر
تصاویر بوسه امام جمعه به چادر خانم داور
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
ترامپ در موقعیتی نیست که توافق غیر تحقیرآمیز با ایران ببندد/ عربستان مشکلی با «تغییر نظام» ایران ندارد
ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۵ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۳ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۹۷ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۵ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۴۸ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۴۵ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005p8w
tabnak.ir/005p8w