این بلاگرها مشمول مالیات هستند

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بلاگرها و فعالان فضای مجازی نیز در صورت عبور درآمدشان از سقف‌های تعیین‌شده، باید مالیات پرداخت کنند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هر فردی که در کشور فعالیت اقتصادی داشته باشد، مطابق قانون مشمول مالیات خواهد بود.

وی ادامه داد: بلاگرها و فعالان فضای مجازی نیز در صورت عبور درآمدشان از سقف‌های تعیین‌شده، باید مالیات پرداخت کنند.