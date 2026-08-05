وقوع انفجار شدید در مجتمع شیمیایی برزیل
منابع خبری گزارش دادند که وقوع یک آتشسوزی مهیب و گسترده در کارخانه مواد شیمیایی در منطقه «ایتاکواکوستویا» در حومه شهر سائوپائولو در برزیل موجب تخلیه ۱۵۰ خانوار از ساکنان محلی و اعزام دهها ماشین آتشنشانی به محل حادثه شده است.
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این آتشسوزی حوالی ساعت ۱۵ به وقت محلی در یک کارخانه تولید حلکنندههای شیمیایی رخ داده و شعلههای عظیم و ستونهای ضخیم دود تا ارتفاع بیش از ۳۰ متری در آسمان منطقه قابل مشاهده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ بر اساس این گزارش، بیش از ۳۰ خودروی آتشنشانی و ۶۰ آتشنشان برای مهار آتش در محل مستقر شدهاند.
هم اکنون ساکنان محلی با وحشت خانههای خود را ترک کردهاند.
تاکنون گزارشی از تلفات جانی و یا علت وقوع این حادثه منتشر نشده است.
بنا بر گزارشها، عملیات اطفا و مهار آتش همچنان ادامه دارد.
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