سقوط ۴ درصدی قیمت نفت
به گزارش تابناک به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز سهشنبه پس از آنکه اظهارات مقامهای قطری و اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، امیدها به حلوفصل دیپلماتیک مناقشه میان تهران و واشنگتن را تقویت کرد، نزدیک به ۴ درصد کاهش یافت و به پایینترین سطح خود در سه هفته اخیر رسید.
بهای معاملات آتی نفت برنت که در ابتدای معاملات تا ۸۶.۳۳ دلار در هر بشکه افزایش یافته بود، تا ساعت ۱۱:۵۹ به وقت گرینویچ با افت ۳.۱۱ دلاری معادل ۳.۷۱ درصد، به ۸۰.۶۶ دلار رسید. همچنین نفت خام وستتگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) پس از ثبت اوج ۸۲.۳۳ دلاری، با کاهش ۳.۵۸ دلاری معادل ۴.۴۶ درصد، در سطح ۷۶.۷۶ دلار در هر بشکه معامله شد.
هر دو شاخص نفتی به پایینترین سطح خود از ۱۳ ژوئیه تاکنون رسیدند. این در حالی است که در ساعات ابتدایی معاملات، به دلیل ابهام درباره سرنوشت مذاکرات آمریکا و ایران، بیش از ۲ درصد رشد کرده بودند.
جیووانی استانوو، تحلیلگر مؤسسه UBS، گفت بازار نفت بخشی از رشد اولیه خود را پس از انتشار اظهارات مقامهای قطری درباره تهیه پیشنویس توافق احتمالی میان آمریکا و ایران از دست داد.
در همین حال، ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، اعلام کرد تلاشها برای دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک ادامه دارد و میانجیهایی از جمله قطر، عمان و پاکستان در حال هماهنگی برای تسهیل مذاکرات و تبادل پیشنویس پیشنهادها میان دو طرف هستند.
از سوی دیگر، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت توافق برای بازگشایی تنگه هرمز ممکن است سهشنبه یا چهارشنبه حاصل شود. وی همچنین در گفتوگو با شبکه CNBC اظهار کرد که «تعداد قابل توجهی» از کشتیها در حال خروج از تنگه هرمز هستند.
استانوو با اشاره به وضعیت عرضه نفت افزود: اگرچه تولید نفت خاورمیانه نسبت به پایینترین سطوح خود بهبود یافته، اما همچنان کمتر از سطح پیش از آغاز درگیریهاست و همین موضوع بازار را با محدودیت عرضه مواجه کرده است.
ترافیک کشتیرانی همچنان تقریباً بدون تغییر
تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین محورهای اختلاف در مذاکرات محسوب میشود. پیش از آغاز درگیریها در اواخر فوریه، حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از این آبراه عبور میکرد.
قیمت نفت در ابتدای معاملات همچنین تحت تأثیر گزارشی از رویترز افزایش یافت؛ گزارشی که به نقل از یک منبع ارشد ایرانی اعلام کرد تهران در حال بررسی طرحی با میانجیگری عمان است که بر اساس آن، کنترل کشتیهای ورودی به تنگه هرمز و نظارت بر تردد کشتیهای خروجی را در اختیار داشته باشد.
تحلیلگران بانک ANZ نیز اعلام کردند صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس همچنان تحت فشار قرار دارد و عبور کشتیها از تنگه هرمز تنها اندکی نسبت به سطوح بسیار پایین گذشته بهبود یافته است. به گفته آنها، اختلال در صادرات نفت همچنان ادامه دارد.
با این حال، دادههای کشتیرانی نشان میدهد تردد کشتیها در آبراههای کلیدی خلیج فارس، تنگه هرمز و بابالمندب در آغاز هفته تقریباً بدون تغییر بوده است.
در عین حال، تنگه هرمز همچنان منطقهای پرریسک برای کشتیرانی به شمار میرود. روز سهشنبه، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع حادثهای در ۳۷ کیلومتری شمالشرقی بندر خصب عمان خبر داد؛ حادثهای که پس از گزارش اصابت یک پرتابه ناشناس به یک کشتی باری رخ داد.
همچنین دادههای ردیابی کشتیها نشان داد شش ابرنفتکش با پرچم عربستان سعودی اخیراً مسیر خود را در خلیج عدن به سمت جنوب آفریقا تغییر دادهاند، در حالی که دو نفتکش حامل نفت عربستان از تنگه بابالمندب عبور کردهاند.
در همین حال، گلدمن ساکس پیشبینی کرد قیمت نفت برنت تا زمان نهایی شدن توافق جدید میان آمریکا و ایران یا تشدید قابل توجه تنشهای منطقهای، در محدوده ۸۰ تا ۹۰ دلار در هر بشکه نوسان خواهد کرد.