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قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند

منابع خبری از توافق قریب الوقوع میان ایران و آمریکا و بیانیه مشترک میان ایران و عمان درباره تنگه هرمز تا چند ساعت آینده خبر می‌دهند.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۵۸
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تفاهم نامه ایران و آمریکا

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه‌ای گفته است: «هفته گذشته شاهد تهدید رئیس جمهور ترامپ بودیم که می‌توانست بزرگترین عملیات نظامی از زمان جنگ جهانی دوم علیه ایرانیان باشد؛ و اکنون به همین دلیل در حال مذاکره با ایرانیان هستیم. فکر می‌کنم این احتمال وجود دارد که امروز یا فردا به توافقی برای باز کردن تنگه برسیم.»

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در گفت‌و‌گو با شبکه سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرد احتمال دستیابی به توافقی با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز در آینده نزدیک وجود دارد.

او با اشاره به تهدید‌های اخیر دونالد ترامپ برای اجرای یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های نظامی علیه ایران، گفت این فشار‌ها زمینه‌ساز آغاز گفت‌و‌گو‌ها شده و ممکن است «امروز یا فردا» به توافق منجر شود.

بسنت همچنین گفت توان نظامی ایران به‌شدت تضعیف شده و افزود نیروی هوایی، دریایی و بخش قابل‌توجهی از توان موشکی ایران از بین رفته و ظرفیت تولید موشک نیز کاهش یافته است.

وزیر خزانه‌داری آمریکا تاکید کرد هرگونه ثبات در منطقه خلیج فارس، به‌ویژه در تنگه هرمز، به نفع اقتصاد جهانی و کشور‌هایی مانند ژاپن خواهد بود.

ادعا‌های جدید بسنت در حالی مطرح شده است که روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز، به نقل از مقام‌های آمریکایی مدعی شده بود که تهران و مسقط به توافقی برای بازگشایی تردد دریایی در تنگه هرمز نزدیک شده‌اند.

در این گزارش ادعا شده بود که بر اساس این طرح، شناور‌های عازم خلیج فارس از کانالی تحت کنترل ایران و نزدیک به سواحل این کشور عبور خواهند کرد و کشتی‌های خروجی از خلیج فارس از مسیر سواحل عمان تردد خواهند کرد.

در همین راستا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در سخنانی گفته است: ما در حال مذاکره با ایران برای تضمین بازگشایی تنگه هرمز هستیم. پیشرفت‌هایی در مذاکرات با ایران در مورد بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده است و امیدی برای دستیابی به توافق در مورد تنگه هرمز در آینده نزدیک وجود دارد.

او افزود: مذاکرات بین عمان و ایران در حال انجام است و پیشرفت‌هایی داشته‌ایم.

وزیر خارجه آمریکا با تکرار ادعاهای بی اساس مقامات کشورش همچنین گفت: ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.

روبیو به خبرنگاران در وزارت امور خارجه گفت: در این مذاکرات پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما هنوز به قطعیت نرسیده‌ایم. ما امیدواریم که این اتفاق خیلی زود رخ دهد.

ترامپ: «توافق در آستانه نهایی شدن است»

خبری که ترامپ دقایقی پیش در صفحه تروث سوشال خودش بازنشر کرد: 

 ترامپ: «توافق در آستانه نهایی شدن است»؛ مذاکرات با ایران از دوشنبه با محوریت برنامه هسته‌ای و تنگه هرمز از سر گرفته خواهد شد.

از طرف دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی گزارش داد که تهران در چارچوب مذاکرات با عمان برای بازگشایی تنگه هرمز، خواستار کنترل تردد کشتی‌های ورودی به این آبراه راهبردی و همچنین نظارت بر تردد کشتی‌های خروجی شده است.

بر اساس این گزارش، ایران در طرح پیشنهادی خود خواهان آن است که در صورت لزوم، امکان مداخله در عبور و مرور کشتی‌ها را نیز داشته باشد.

به نوشته رویترز، این طرح در حال حاضر در مذاکرات میان ایران و عمان با هدف بازگشایی تنگه هرمز در دست بررسی است.

اسماعیل بقائی سخنگوی دستگاه دیپلماسی دوشنبه ۱۲ مردادماه گفت که مذاکرات ایران و عمان در این هفت هشت روز گذشته با جدیت ادامه یافته است و افزود: این مذاکرات متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری است که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز را تأمین کند.

وی بیان کرد: تلاش ما این است که در اولین فرصت با مشورت و همکاری عمان مسیری را تعیین کنیم که قاعدتا موقت خواهد بود و براساس آن بتوانیم ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز را فراهم کنیم. این مذاکرات دوجانبه بین دو دولت ساحلی است. دیگران حتماً می‌توانند در این مسیر، در این فرایند، سازنده ظاهر بشوند یا مخرب، اما موضوع مربوط به ایران و عمان است.

در این راستا، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر امروز مدعی شد که تلاش‌ها برای حل‌وفصل درگیری بین آمریکا و ایران در مراحل بسیار پیشرفته‌ای قرار دارد.

الانصاری در پاسخ به پرسشی در خصوص اظهارات متناقض درباره جاری بودن مذاکرات بین ایران و آمریکا، گفت «می‌توانیم تأیید کنیم که تلاش‌ها با همه طرف‌ها همچنان ادامه دارد. در همین لحظه هم به دنبال دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک هستیم. تلاش‌های جاری برای حل این بحران در مراحل بسیار پیشرفته‌ای قرار دارد».

سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین گفت که کشور‌های منطقه «برای حل این مسئله با یکدیگر همکاری می‌کنند» و افزود دوحه با عمان هماهنگی بسیار نزدیکی دارد تا گفت‌و‌گو‌های میان دو طرف را تسهیل کرده و نظرات و پیش‌نویس‌ها را رد و بدل کند.

به ادعای این مقام قطری، «متن یک توافق احتمالی تدوین شده و اکنون در حال تبادل میان طرف‌هاست».

الانصاری افزود تمرکز فعلی میانجی‌ها بر یافتن «یک راه‌حل کوتاه‌مدت» است که بتواند واشنگتن و تهران را بار دیگر به میز مذاکره بازگرداند. 

او با این حال گفت که در حال حاضر، مذاکره مستقیمی در جریان نیست و هیچ برنامه‌ای برای برگزاری مذاکرات مستقیم وجود ندارد و میانجی‌ها در تماس هستند.

او همچنین ابراز امیدواری کرد که در ساعات یا روز‌های آینده، توافقی حاصل شود.

به گزارش تابناک، از طرف دیگر برخی منابع خبری عراقی اعلام کرده‌اند که بیانیه مشترک عمان و ایران درباره تنگه هرمز تا چند ساعت آینده صادر می‌شود.

گفته می‌شود بر اساس این پیشنهاد، مسیر ترانزیت کشتی‌ها به گونه‌ای خواهد بود که ایران کنترل غالب خود را بر آن حفظ کند و کشتی‌هایی که وارد تنگه می‌شوند از آب‌های تحت کنترل ایران عبور کنند.

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ایران آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا تفاهم نامه ایران و آمریکا میانجیگری پاکستان و قطر میان ایران و آمریکا تنگه هرمز عمان بسته شدن تنگه هرمز
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