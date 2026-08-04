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پ
قیمت نفت برنت در ساعات گذشته
قیمت نفت برنت در ساعات گذشته کاهشی شد.
کد خبر:
۱۳۸۸۱۴۷
تاریخ انتشار:
۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۷
04 August 2026
کد خبر:
۱۳۸۸۱۴۷
|
۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۷
04 August 2026
|
2742
بازدید
2742
بازدید
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نفت
نفت برنت
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