شایعه انحلال هلدینگ اهداف تکذیب شد

به گزارش تابناک، رئیس هیئت‌رئیسه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای انحلال شرکت سرمایه‌گذاری اهداف در دستور کار نیست و شایعه‌های مطرح شده در این باره ماهیتی جز شیطنت رسانه‌ای ندارد.

وی افزود: مجموعه اهداف همچون گذشته و به دور از حواشی به برنامه‌های خود در راستای تامین حداکثری منافع بازنشستگان صنعت نفت با قوت ادامه می‌دهد.