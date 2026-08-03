از سوی رئیس هیئترئیسه صندوق بازنشستگی نفت؛
شایعه انحلال هلدینگ اهداف تکذیب شد
رئیس هیئترئیسه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شایعات مطرح شده درباره انحلال شرکت سرمایهگذاری اهداف را دور از واقعیت دانست.
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به گزارش تابناک، رئیس هیئترئیسه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت اعلام کرد که هیچ برنامهای برای انحلال شرکت سرمایهگذاری اهداف در دستور کار نیست و شایعههای مطرح شده در این باره ماهیتی جز شیطنت رسانهای ندارد.
وی افزود: مجموعه اهداف همچون گذشته و به دور از حواشی به برنامههای خود در راستای تامین حداکثری منافع بازنشستگان صنعت نفت با قوت ادامه میدهد.
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