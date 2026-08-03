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عراقچی: روابط ایران و عراق در بهترین وضع خود قرار دارد

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ایران و عراق در مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی همکاری نزدیک و مستمری دارند.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۷۴
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عباس عراقچی

به گزارش تابناک، وزیر امور خارجه کشورمان امروز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق گفت: امروز وارد شهر نجف اشرف شدم و در مسیر عزیمت به کربلای معلی برای شرکت در مراسم اربعین هستم. در نجف شاهد آمادگی‌ها و تمهیدات گسترده برای خدمت‌رسانی به زائران بودم و رضایت عمومی از سطح خدمات ارائه‌شده در مقایسه با سال‌های گذشته، نشان‌دهنده پیشرفت مستمر در سازماندهی این مراسم است.

سید عباس عراقچی افزود: مراسم اربعین یک اجتماع بزرگ و نماد وحدت ملت‌های عراق و ایران به شمار می‌رود، زیرا بخش عمده شرکت‌کنندگان را زائران دو کشور تشکیل می‌دهند و این حضور گسترده، استحکام پیوندهای دینی و اعتقادی میان دو ملت را به نمایش می‌گذارد.

وی تصریح کرد که این همبستگی پیش‌تر نیز در جریان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب نمود یافته و عمق احساسات و وحدت ریشه‌دار میان دو ملت را نشان داده است.

وزیر امور خارجه کشورمان درباره روابط دوجانبه نیز گفت: خوشبختانه روابط ما با دولت عراق اکنون در بهترین وضع خود قرار دارد و سفر اخیر نخست‌وزیر عراق به تهران نیز با گفت‌وگوهای بسیار سازنده همراه بود.

وی با اشاره به همکاری‌های دو کشور اظهار داشت: ایران و عراق در زمینه‌های مختلف از جمله مسائل سیاسی و اتخاذ مواضع مشترک درباره موضوعات مورد اهتمام، همچنین در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، تأمین امنیت مرزها، ساماندهی مبادلات تجاری مرزی و توسعه مسیرهای مشترک ترانزیتی، همکاری نزدیک و مستمری دارند.

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عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران عراق پیاده روی اربعین کربلا مراسم تشییع رهبرشهید
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