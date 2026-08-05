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مصطفی نخعی در گفتگو با تابناک هشدار داد؛

اتصال کارت سوخت به کارت بانکی مشکلی را حل نمی‌کند/مردم باید نگران امنیت اطلاعات بانکی‌شان باشند!

عضو کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم معتقد است که اتصال کارت سوخت به کارت بانکی مشکل خاصی از مردم حل نخواهد کرد و نمی‌داند با چه انگیزه‌ای چنین پیشنهادی مطرح شده است.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۶۳
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اتصال کارت سوخت به کارت بانکی مشکلی را حل نمی‌کند/مردم باید نگران امنیت اطلاعات بانکی‌شان باشند!

تابناک: ناترازی بنزین و چالش‌های مربوط به تأمین، مصرف و سیاست‌گذاری در حوزه سوخت همچنان یکی از مسائل مهم اقتصاد انرژی کشور به شمار می‌رود؛ موضوعی که در سال‌های اخیر با افزایش مصرف، تولید خودروهای پرمصرف، محدودیت توسعه سبد سوخت و هزینه‌های بالای تأمین بنزین، ابعاد پیچیده‌تری پیدا کرده است.

به گزارش سرویس انرژی تابناک، در حالی که دولت بر حفظ سهمیه‌های یارانه‌ای بنزین تأکید دارد و همزمان از فشار هزینه‌های تولید و عرضه این فرآورده سخن می‌گوید، بحث درباره راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت مدیریت ناترازی انرژی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. از اصلاح قیمت‌ها و مدیریت مصرف گرفته تا توسعه CNG، خودروهای کم‌مصرف، حمل‌ونقل عمومی و تنوع‌بخشی به سبد سوخت، هر کدام به‌عنوان بخشی از راه‌حل مطرح شده‌اند.

در همین زمینه  مصطفی نخعی، نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تابناک با اشاره به ریشه‌های ناترازی بنزین، تأکید کرد که حل این مسئله نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات میان‌مدت و بلندمدت است و صرف تمرکز بر افزایش قیمت یا راهکارهای مقطعی نمی‌تواند مشکل موجود را برطرف کند.

متن کامل گفت‌وگوی تابناک با عضو کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم را در ادامه می‌خوانید.

تابناک: با توجه به  اینکه دولت اعلام کرده سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی تغییر نخواهد کرد، اما از سوی دیگر درباره افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید و عرضه بنزین و فشار آن بر بودجه صحبت‌هایی مطرح شده است. از نگاه کمیسیون انرژی، راهکار پایدار برای کاهش این ناترازی‌ها چیست؟ اصلاح قیمت، مدیریت مصرف یا افزایش ظرفیت تولید؟

من نظر شخصی خودم را مطرح می‌کنم؛ البته در کمیسیون انرژی دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه مطرح است. ما در کشور ظرفیت تولیدی داریم که پالایشگاه‌های بزرگ کشور، یعنی ۱۰ پالایشگاه اصلی، حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز بنزین تولید می‌کنند. بخشی از تولید نیز مربوط به پتروشیمی‌هاست که تقریباً با همان کیفیت بنزین تولید می‌کنند. همچنان فاصله‌ای بین میزان تولید و مصرف وجود دارد. از گذشته نیز با ناترازی بنزین مواجه بوده‌ایم؛ یعنی پیش از جنگ هم این ناترازی وجود داشت. در دوران جنگ، بخشی از مشکلات مربوط به افزایش ناترازی بود، و بیشتر مشکلاتی در حوزه توزیع و افزایش هزینه‌های تمام‌شده ایجاد شد. در این مدت، میزان ناترازی تقریباً در همان سطحی باقی مانده که پیش از آن وجود داشت. 

تابناک: برای کاهش فاصله میان تولید و مصرف چه اقدامی باید انجام دهیم؟

طبیعتاً هم باید تلاش کنیم تولید افزایش پیدا کند و هم باید مدیریت مصرف را در دستور کار قرار دهیم. زیرا میزان مصرف بنزین در کشور، با توجه به جمعیت، شرایط موجود، تعداد خودروها و تعداد خانوارها، مقداری بیشتر از حد منطقی است.

اتصال کارت سوخت به کارت بانکی مشکلی را حل نمی‌کند/مردم باید نگران امنیت اطلاعات بانکی‌شان باشند!

تابناک: بحث محدودیت واردات خودروهای کم مصرف و تولیدات خودرویی کشور هم همچنان داغ است و این موارد را هم جزو دلایل بی سامانی ائضاع بنزین در کشور می‌دانند... 

متاسفانه سال‌هاست که واردات خودروهای کم‌مصرف را محدود کرده‌ایم یا تعرفه‌های بسیار بالایی برای آن در نظر گرفته‌ایم. در حوزه خودروسازی هم نظارت و تکالیف لازم به‌درستی اعمال نشده است. خودروهای پرمصرف بسیار زیادی در کشور تولید شده و نتوانستیم تنوع سبد سوخت را در کشور عملیاتی کنیم. در تمام این سال‌ها بار اصلی مصرف سوخت بر دوش بنزین بوده؛ حتی در مقطعی که توسعه استفاده از CNG در کشور آغاز شد و جایگاه‌های CNG احداث شدند و خودروهای دوگانه‌سوز هم تولید شدند، این روند ادامه پیدا نکرد. در همان مقطع، اقدام مناسبی انجام شد و تا حدودی مصرف بنزین مدیریت شد؛ زیرا از نظر اقتصادی، استفاده از CNG برای مردم جذابیت داشت. فاصله معناداری بین قیمت بنزین و CNG وجود داشت، زیرساخت‌های لازم نیز فراهم شده بود و خودروهای دوگانه‌سوز در حال تولید بودند، بنابراین مردم به سمت استفاده از CNG حرکت کردند.

تابناک: به نظر شما همچنان استفاده از خودروهای گازسوز به صرفه‌تر است؟

اگر ظرفیت ایجاد شده در حوزه CNG را با معادل بنزین محاسبه کنیم، حدود ۴۰ میلیون لیتر ظرفیت معادل بنزین در کشور ایجاد شده اما در حال حاضر تنها حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون لیتر از این ظرفیت مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین اگر اقدامی انجام دهیم که انگیزه مردم برای استفاده از CNG افزایش پیدا کند، همین ظرفیت موجود می‌تواند به مدیریت ناترازی کمک کند و فاصله میان تولید و مصرف را تا حدی کاهش دهد. ما در سیاست‌های قیمتی نیز به‌درستی عمل نکرده‌ایم. با وجود اینکه طبق قانون اصلاح الگوی مصرف، قیمت‌ها باید به‌صورت تدریجی در طول سال‌های گذشته اصلاح می‌شد، اما در دوره‌های طولانی هیچ افزایش قیمتی اعمال نشد و سپس به‌صورت ناگهانی تلاش شد این فاصله جبران شود.

تابناک: در دولت‌های گذشته باید به تدریج اصلاح قیمت‌ها انجام می‌شد که نشد؛ به نظر شما در حال حاضر جامعه ظرفیت پذیرش افزایش و اصلاح قیمت‌ها را دارد؟

این موضوع موجب ایجاد تنش، مشکلات اقتصادی برای مردم و پیامدهایی مانند تورم و افزایش هزینه‌ها خواهد شد. در کنار سیاست‌های قیمتی، باید به سیاست‌های غیرقیمتی هم توجه کرد؛ از جمله متنوع کردن سبد سوخت خودروها. به این معنا که سهم قابل توجهی از حمل‌ونقل کشور به سمت استفاده از برق، خودروهای برقی و ایجاد زیرساخت‌های مربوط به آن هدایت شود؛ چه از طریق واردات و چه از طریق تولید داخلی. همچنین درباره CNG که زیرساخت آن در کشور ایجاد شده، باید اقدامی انجام شود تا این ظرفیت به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد. این اقدام، یک کار بزرگ و ارزشمند بود که می‌توانست در مدیریت مصرف سوخت مؤثر باشد.

تابناک: استفاده از LPG یا گاز مایع هم مدتی بین رانندگان رایج شده بود و خیلی زود از چرخه خارج شد...

در مناطقی نزدیک به پالایشگاه‌ها، امکان اضافه شدن LPG یا گاز مایع به سبد سوخت خودروها وجود دارد. در مجموع اقداماتی که در سال‌های گذشته امکان اجرای آن وجود داشت اما انجام نشد، امروز آثار خود را در قالب ناترازی انرژی نشان می‌دهد. در شرایط جنگی، تأمین فاصله میان تولید و مصرف کار ساده‌ای نیست. ما در حال حاضر با کسری حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز مواجه هستیم که باید از خارج تأمین شود. تأمین منابع مالی این موضوع دشوار است و حتی در صورت وجود منابع مالی، فرآیند لجستیک، تأمین و تعاملات مربوط به آن نیز پیچیده است. 

تابناک: با توجه به این ناترازی، راهکار عملی برای مدیریت این وضعیت چیست؟

به هر حال شرایط فعلی، نتیجه مجموعه‌ای از تصمیمات در سال‌های گذشته است. اکنون باید برای حل این مسئله اقدام کرد. تکلیف قانونی هم مشخص است. در برنامه هفتم توسعه(ماده ۴۶)، موضوع متنوع‌سازی سبد سوخت مطرح شده، اما اجرای آن اقدامی نیست که در کوتاه‌مدت نتیجه دهد. یعنی اگر ما بخواهیم برای یک بازه زمانی مشخص برنامه‌ریزی کنیم باید توجه داشته باشیم که برخی راهکارها برای حل مشکلات فوری و کوتاه‌مدت هستند و برخی دیگر در میان‌مدت و بلندمدت نتیجه می‌دهند. موضوعاتی که در برنامه هفتم توسعه مطرح شده، مانند توسعه حمل‌ونقل عمومی و متنوع‌سازی سبد سوخت، اقداماتی نیستند که در کوتاه‌مدت پاسخگو باشند بلکه معمولاً در میان‌مدت و بلندمدت آثار خود را نشان می‌دهند.

اتصال کارت سوخت به کارت بانکی مشکلی را حل نمی‌کند/مردم باید نگران امنیت اطلاعات بانکی‌شان باشند!

تابناک: سازوکاری برای کنترل افزایش قیمت ها وجود دارد؟

ببینید دولت اعلام کرده که با مشکل تأمین مواجه است، بنابراین می‌خواهد سهمیه‌های موجود را حفظ کند؛ یعنی سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی و سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی حفظ شود، اما درباره بنزینی که به‌عنوان نرخ سوم و با قیمت ۵ هزار تومان عرضه می‌شود، افزایش قیمت اعمال شود تا حداقل بخشی از هزینه‌های دولت پوشش داده شود و همچنین انگیزه‌ای برای کاهش مصرف ایجاد کند. این موضوع نیز نیازمند بررسی دقیق است.

تجربه نشان داده که در زمینه کنترل آثار افزایش قیمت، نظارت کافی به‌درستی انجام نمی‌شود و این افزایش می‌تواند اثر خود را بر بسیاری از کالاها، هزینه‌های حمل‌ونقل و در نهایت بر زندگی مردم بگذارد

متأسفانه در شرایطی که قیمت بسیاری از کالاها در حال افزایش است، افزایش قیمت بنزین نیز می‌تواند بر هزینه تمام‌شده کالاهایی که از این موضوع تأثیر می‌پذیرند، اثر بگذارد. مشکل اینجاست که معمولاً سازوکار نظارتی مؤثری برای کنترل این افزایش قیمت‌ها شکل نمی‌گیرد. اما اینکه صرفاً نامه‌ای نوشته شود، بیانیه‌ای صادر شود یا نمایندگان نظر خود را در رسانه‌ها اعلام کنند، مانع قانونی محسوب نمی‌شود. پیش از این نیز اختیار افزایش یا عدم افزایش قیمت‌ها به دولت داده شده و دولت در این زمینه اختیار قانونی دارد. 

تابناک: به عنوان یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس چه توصیه‌ یا پیشنهادی به دولت دارید؟

اگر قرار است برای حل مسئله در کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی کنیم، باید در کنار آن به برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت که در قانون برنامه هفتم نیز به آن‌ها اشاره شده، توجه داشته باشیم اما اقداماتی که در کوتاه‌مدت انجام می‌شود، الزاماً عایدی قابل توجهی از محل این ۵ هزار تومان برای دولت ایجاد نخواهد داشت زیرا بخش زیادی از مردم همچنان از همین سهمیه‌های ۵۰ و ۶۰ لیتر استفاده می‌کنند و افزایش قیمت به ۵ هزارتومان نیز به اندازه‌ای نیست که بتواند تأثیر قابل توجهی در جبران هزینه‌های دولت داشته باشد. بنابراین من چندان این اقدام را توصیه نمی‌کنم. از سوی دیگر، تجربه نشان داده که در زمینه کنترل آثار افزایش قیمت، نظارت کافی به‌درستی انجام نمی‌شود و این افزایش می‌تواند اثر خود را بر بسیاری از کالاها، هزینه‌های حمل‌ونقل و در نهایت بر زندگی مردم بگذارد.

شرایط اقتصادی مردم در حال حاضر مناسب نیست. در چنین شرایطی، با توجه به اینکه مردم در مقاطع مختلف همراهی‌های زیادی با نظام و کشور داشته‌اند و سختی‌های زیادی را تحمل کرده‌اند، اجرای اقدامی که عایدی قابل توجهی برای دولت ندارد، چندان مناسب به نظر نمی‌رسد. با توجه به اینکه دولت در کوتاه‌مدت اعلام کرده قصد دارد چنین اقدامی را انجام دهد، باید این موضوع با دقت بیشتری بررسی شود.

تابناک: دولت چطور می‌تواند در این زمینه اقدام کند در حالی‌که طبق تظر اکثر کارشناسان شرایط جامعه افزایش قیمت بنزین نیست...

من به‌عنوان یک کارشناس هر چند در سطح محدود در حوزه انرژی توصیه نمی‌کنم که دولت در کوتاه‌مدت صرفاً دنبال این اقدام برود. بهتر است همان برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدتی که در قانون پیش‌بینی شده، دنبال شود. البته مسائل قیمتی نیز موضوعی است که دولت حق ورود به آن را دارد و از نظر کارشناسی هم درست است که فاصله قیمتی موجود بسیار زیاد است. اما بهتر است این اقدامات در آینده و در شرایطی انجام شود که مردم وضعیت اقتصادی مناسب‌تری داشته باشند. همچنین باید با جلب رضایت مردم، گفت‌وگو با جامعه و تبیین شرایط، این موضوع پیش برود تا مردم بدانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است و نسبت به آن توجیه شوند. در چنین شرایطی می‌توان اصلاحات قیمتی را عملیاتی کرد.

مردم نباید تصور کنند که با اتصال کارت بانکی به کارت سوخت، مشکل خاصی از آن‌ها حل خواهد شد و ممکن است صرفاً دردسر جدیدی برای مردم ایجاد کند

برای مثال، اگر نرخ سوم بنزین از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کند، باید این موضوع به‌صورت تخصصی و کارشناسی بررسی شود. اینکه صرفاً اعلام شود اقدامی انجام شده یا در مقابل آن مخالفت‌هایی صورت گرفته، نیازمند بررسی دقیق‌تر و مبتنی بر داده و آمار است. مخالفت مجلس با افزایش قیمت، صرفاً با نامه یا بیانیه امکان‌پذیر نیست. ما در مجلس نظر خود را مطرح می‌کنیم، اما اگر قرار باشد این موضوع به قانون تبدیل شود باید طرحی تهیه و در مجلس مطرح و به رأی گذاشته شود و در صورت تصویب به دولت ابلاغ شود که دولت اجازه انجام آن اقدام را ندارد.

تابناک: با توجه به اینکه موضوع اتصال کارت سوخت به کارت بانکی مطرح و تصویب شده، ارزیابی شما از این طرح چیست؟ آیا این اقدام می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت و مدیریت مصرف کمک کند؟
بارها در جلسات مختلف اعلام کرده‌ام که این ایده از سوی چند نفر مطرح و به مجلس ارائه شد، اما به نظر من اقدامی نیست که بتواند قاچاق سوخت را متوقف کند یا انگیزه‌ای برای کاهش مصرف در مردم ایجاد کند. در مقابل ممکن است نگرانی‌های امنیتی جدیدی ایجاد کند؛ از جمله نگرانی‌هایی که درباره اطلاعات بانکی و حفاظت از داده‌های مردم وجود دارد.

تابناک: اگر قرار باشد کارت سوخت به کارت بانکی متصل شود، چه نهادی مسئول حفاظت از اطلاعات بانکی مردم خواهد بود؟
من دقیقاً نمی‌دانم مسئولیت این موضوع بر عهده کدام نهاد خواهد بود و بارها نیز این مسئله را مطرح کرده‌ام. البته مخالفت من به‌تنهایی نمی‌تواند مانع اجرای یک تصمیم شود زیرا این پیشنهاد توسط برخی افراد مطرح و با اصرار دنبال شد که در نهایت هم به تصویب رسید. با این حال معتقدم این طرح هیچ‌یک از چالش‌های اصلی ما را حل نمی‌کند؛ نه مانع قاچاق سوخت می‌شود و نه انگیزه‌ای برای کاهش مصرف ایجاد خواهد کرد. حتی ممکن است چالش‌های جدیدی برای کشور ایجاد کند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، مسائل امنیتی مرتبط با اطلاعات بانکی مردم است.

به هر حال این تصمیم گرفته شده و نمی‌دانم با چه انگیزه‌ای چنین پیشنهادی مطرح شد. مردم نباید تصور کنند که با اتصال کارت بانکی به کارت سوخت، مشکل خاصی از آن‌ها حل خواهد شد زیرا این موضوع ارتباطی با حل مشکلات اصلی حوزه سوخت ندارد و ممکن است صرفاً دردسر جدیدی برای مردم ایجاد کند. حتی دولت نیز در این زمینه مقصر نیست زیرا بر اساس قانون مکلف شده بود آیین‌نامه اجرایی مربوط به این موضوع را تدوین کند و ناچار به انجام این کار بود. با این حال به نظرم اصل این تصمیم، اقدام درستی نبود.

تابناک: آیا مجلس برنامه‌ای برای اصلاح ساختار یارانه‌های انرژی و مدیریت مصرف سوخت در بلندمدت دارد؟
قانون اصلاح الگوی مصرف برای مدیریت یارانه‌های انرژی وجود دارد و تکلیف قانونی در این زمینه مشخص است. این قانون در مقطعی اجرا شد، اما پس از آن ادامه پیدا نکرد. به دلیل ملاحظات و چالش‌هایی که در فرآیند اجرا وجود داشت، این قانون به‌طور کامل عملیاتی نشد.

گفتگو: مهتاب بهرامی آسترکی

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مصطفی نخعی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بنزین ناترازی بنزین حمل و نقل عمومی خودروهای برقی برنامه هفتم توسعه سبد سوخت خودروهای کم مصرف یارانه انرژی کارت بانکی کارت سوخت‌ مدیریت مصرف انرژی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
11
0
پاسخ
مشکل اجاره کارت سوخت را تا حدود خوبی حل می‌کند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
باید با جایگزینی خدمات غیرحضوری نیاز مردم به استفاده از خودروی شخصی کم شود. حمل‌ونقل عمومی افزایش، نوسازی و متنوع شود. تنوع سوختی مثلاً CNG افزایش یابد. قیمت بنزین باید به فراخور افزایش یابد. یک نکته مهم هم فراموش نشود که مسئله فقط ناترازی بنزین نیست. افزایش خودرو ولو کم‌مصرف، برقی، هیبرید یا گازسوز مشکلات دیگر نظیر ترافیک، جای پارک، آلوپگدگی صوتی و ... هم دارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
8
پاسخ
کلا هیچ مقامی مسئولیت اقدامات حیاتی کشور را به عهده نمی گیرد حتی اگر در تصویب ان دخالت مستقیم داشته باشد
طرح اتصال کارت بانکی به کارت سوخت مدت هاست در مجلس دنبال شده و با تصویب قانون دولت را مکلف به اجرای ان کرده اند
حالا نماینده محترم میگه من که از اول مخالف بودم این چه اظهارنظری است
خربزه خوردید پای لرزش هم بمانید
تبعات انجام این کار از روز اول بخوبی و برای همه مردم مشخص بود چه برسد به نخبگان گشور
پاسخ ها
بازنشسته
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
سوادشون در همین حد است دیگه بهتر از این نمیشه انتظار داشت..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
10
پاسخ
ماشینهای ... ایران خودرو و سایپا را بیرون بریزید و مرزها را برای ماشین های با کیفیت باز کنید و بنزین را گران کنید درست خواهد شد
آزاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
4
4
پاسخ
بزرگترین قاچاقچی های سوخت و بیشترین قاچاق در خراسان جنوبی و سیستان هست . این نماینده خراسان جنوبی ( دقت کنید مرکز قاچاق سوخت ) اطلاع ندارد که استفاده از کارت بانکی فقط بخاطر این هست که میزان مصرف سوخت هر فرد ایرانی مشخص شود و بخش بزرگی از سهم قاچاق کم شود . نه ربطی به اطلاعات بانکی دارد و نه امنیت کارت ها بخطر خواهد افتاد . نگرانی ایشان بخاطر مسائل دیگری هست که بهتر می دانید .
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
سهمیه ماهانه شما ۶۰ لیتره. تهش ۱۷۰ لیتر. این چه قاچاقی میشه اخه. این بنزین برای خودت هم کافی نیست. ولی کارتهای جایگم هر روز ۲ ۳ هزار لیتر بنزین میتونن بزنن و قاچاقی هم باشه اونا انجام میدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
4
5
پاسخ
آقای پزشکیان اقتصاد رو کرده موش آزمایشگاهی .
یک سیاست الکی اجرا میکنه بعد که دید گند زده شد به همه چی میگه حالا یه کار دیگه بکنیم ببینیم این چی میشه !!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
8
پاسخ
کافی است که بانکها هک شوند. مانند حادثه اخیر با نکهای ملی، صادرات و تجارت. آن وقت مردم بنزین هم نمی توانند بزنند؟
آخر این چه طرح بی خودی است؟ چیزی شبیه کارتی کردن خرید نان!!!
حرّان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
11
1
پاسخ
راهکار این است که به هر نفر (کد ملی) روزانه یک لیتر بنزین رایگان (به صورت نقدی) بدهند و قیمت را تک نرخی کنند.
یعنی هر نفر روزانه 5000 تومان بگیرد و قیمت بنزین در جایگاه هم لیتری 5000 تومان شود.
هر چقدر قیمت جایگاه را زیاد کردند، پرداختی هم همانقدر بیشتر می‌شود.
به طور مثال اگر قیمت بنزین در جایگاه لیتری 10 هزار تومان شد پرداختی به مردم هم روزانه 10 هزار تومان باشد.

با این روش هم بنزین تک نرخی می‌شود، هم پرداختی به مردم عادلانه می‌شود و هم مصرف و قاچاق بهتر کنترل می‌شود. وقتی بنزین تک نرخی شد و هر کس با کارت سوخت خود اقدام به سوخت‌گیری کرد قابل ردیابی است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
برای یه ثانیه هم به ذهنت خطور نکرد مه عامل اصلی مصرف زیاد بنزین لگن های از رده خارج پرمصرف داخلی هستن نه مردم؟ چرا مردم باید از جیشون هزینه کنن؟ چرا نمیگی بذارن مردم خودروی هیبریدی بروز بدون تعرفه های نجومی وارد کنن؟
نت
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
مهندس تا الان کجا بودی مردم از تجربیات بی بهره گذاشته بودی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
3
پاسخ
در این میان بد نیست نقشه مترو توکیو را با نقشه متروی تهران مقایسه نمایید. شاید پاسخ برخی سوالات روشن شود.
Ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
4
پاسخ
مشکل ما حل نمیشه ولی شاید مشکل مالی شرکتهایی که میخوان کارت صادر کنن و بزنن حل بشه. ضمن اینکه کارت بانکی نوار مغناطیسی هست و کارت سوخت چیپ. یعنی نوع فناوریشون فرق داره. باید دستگاه های خواننده اینا هم خریداری و جایگزین بشه و این هم مشکل مالی یه عده دیگه رو حل میکنه. ضمن اینکه هر خطایی در دستگاه جایگاه سوخت باعث به فنا رفتن کارت بانکی هم میشه.
همه اینها به کنار مگر هر نفر در ماه چقدر میتونه بنزین بزنه و سهمیش مگه چقدره؟ قاچاقی هم باشه برای جایگاه دار هست. با ماهی ۶۰ لیتر چه قاچاقی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
1
پاسخ
همین مونده با این سیستمهای فشل بانکیتون که با یه پخ دو ماه قطع میشه نتونیم بنزین هم بزنیم
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