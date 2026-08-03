اعزام ناوگان جایگزین کاسپین به نجف؛ عملیات پروازی در کوتاهترین زمان از سر گرفته شد
بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت هواپیمایی کاسپین ؛ بنا بر انتشار اخبار مبنی بر توقف عملیات پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین در فرودگاه نجف کشور عراق در عملیات بزرگ جا به جایی زائران اربعین ۱۴۰۵، همزمان با انجام هماهنگیهای عملیاتی، بهمنظور تکریم، حفظ آرامش و احترام به مسافران، خدمات پذیرایی مناسب در ترمینال فرودگاه نجف برای آنان فراهم شد. همچنین روند اطلاعرسانی بهصورت مستمر از طریق سامانه پیامکی انجام گرفت و با هرگونه تغییر در برنامه پروازی، آخرین وضعیت و زمانبندی جدید به اطلاع مسافران رسید تا از آخرین شرایط پرواز آگاه باشند.
نمایندگان شرکت هواپیمایی کاسپین نیز از نخستین لحظات بروز این شرایط، با حضور مستمر در فرودگاه نجف، ضمن پاسخگویی به مسافران، مدیریت و رصد لحظهای وضعیت را بر عهده داشته و تمامی هماهنگیهای لازم را تا زمان انجام پرواز بهصورت میدانی پیگیری کردند.
با استقرار هواپیمای جایگزین در فرودگاه نجف، عملیات پروازی این مسیر در کوتاهترین زمان ممکن از سر گرفته شد و تمامی مسافران این پرواز با رعایت کامل ضوابط و استانداردهای ایمنی و عملیاتی به مقصد منتقل شدند و هیچ مسافری از این پرواز در فرودگاه باقی نماند.
شرکت هواپیمایی کاسپین ضمن تأکید بر اینکه ایمنی پرواز همواره اولویت نخست این شرکت است، اعلام میدارد در شرایط پیشبینینشده نیز با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای عملیاتی و ناوگان خود، تلاش میکند ضمن حفظ بالاترین استانداردهای ایمنی، آثار ناشی از تأخیر را به حداقل رسانده و خدماتی شایسته و درخور شأن مسافران ارائه دهد.