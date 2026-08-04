«مارک فیتزپاتریک» معتقد است ترامپ مشتاق ازسرگیری گفت‌وگوهاست، به ویژه دربارهٔ تنگهٔ هرمز، که به حساس‌ترین مسئله برای او تبدیل شده است.

شواهد نشان نمی‌دهد ایران مشتاق گفت‌و‌گو با آمریکا است/ کسی را نمی‌شناسم ادعای ترامپ درباره دلیل عدم حمله اخیر به ایران را باور کند!

سرپرست اسبق معاونت بخش عدم اشاعه وزارت خارجه آمریکا گفت: اینکه ترامپ ادعا می‌کند ایران مشتاق گفت‌وگوست، شواهد خلاف آن را نشان می‌دهد.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، در روز‌های اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا تهدید به تشدید حملات نظامی علیه ایران کرده بود که بر اساس آن حمله به زیر ساخت‌های انرژی ایران مورد ادعا بود.

این در حالی بود که ایران نیز هشدار داده بود که در صورت چنین حماقتی، زیر ساخت‌های انرژی منطقه اهداف مشروع خواهند بود.

این در حالی است که ترامپ با انداختن توپ در زمین کشور‌های منطقه و ادعای امکان حصول به یک توافق، بار دیگر عقب نشینی خود را به یک متغیر نادرست ارجاع داد.

او در یک عقب نشینی آشکار و در پیامی در شبکه اجتماعی خود مدعی شد: «ایالات متحده آماده و کاملاً مجهز است تا با قدرت نظامی، ترور و توانمندی‌ای که از زمان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است، جمهوری اسلامی ایران را سرکوب کند.

با این حال، ایران و سایر کشور‌های خاورمیانه از ما خواستند پس از توافق بر سر طرح کلی یک معامله، هرگونه حمله‌ای را به تعویق بیندازیم.

این معامله شامل بازگشایی فوری، کامل و همه‌جانبه تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود.

بر اساس این درخواست، من موافقت کردم - به نفع کل جهان و همچنین برای تضمین اینکه ایران کشوری موفق و شکوفا باقی بماند - که حمله را لغو کنم، مشروط بر اینکه این معامله به سرعت انجام شود. اسرائیل در این تعهد (لغو حمله) با من شریک است. دست به کار شوید همه، و بیایید این کار را انجام دهیم!»

در خصوص این موضوع خبرنگار تابناک گفتگویی با «مارک فیتزپاتریک» سرپرست اسبق معاونت بخش عدم اشاعه وزارت خارجه آمریکا انجام داده که در ادامه آمده است.

فیتزپاتریک تا چندی قبل مدیریت اجرایی اندیشکده انستیتو بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS) را برعهده داشت. او از سال ۲۰۰۵ به عضویت اندیشکده انستیتو بین‌المللی مطالعات استراتژیک در آمده بود. پیش از آن، فیتزپاتریک ۲۶ سال به عنوان دیپلمات در وزارت خارجه امریکا خدمت کرده‌بود. در طول این سال‌ها او در دفاتر نمایندگی امریکا در سئول، توکیو، ولینگتون، وین و همچنین به عنوان دستیار موقت وزیر امورخارجه در امور عدم اشاعه، خدمت کرده است. این سوابق دیپلماتیک او را به یکی از کارشناسان مطرح امریکایی در حوزه خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه تبدیل کرده است. او کتاب‌های متعددی در زمینه خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه منتشر کرده است. کتاب «قدرت‌های هسته‌ای پنهان آسیا: ژاپن، کره جنوبی و تایوان»، «فائق آمدن بر خطرات هسته‌ای پاکستان» و «بحران هسته‌ای ایران: اجتناب از بدترین سناریوها» بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ توسط او در مورد مسائل خلع سلاح هسته‌ای نوشته‌شده است.

*در روز‌های اخیر، دونالد ترامپ تهدید کرده بود که به زیرساخت‌های انرژی و نیروگاه‌های ایران حمله خواهد کرد. با این حال، او از انجام چنین اقدامی خودداری کرد. دلایل این موضوع چیست؟

من کسی را نمی‌شناسم که ادعای رئیس‌جمهور ترامپ را باور کند مبنی بر اینکه حملات تهدیدآمیز خود به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران را به‌خاطر امکان گفت‌و‌گو لغو کرده است، گفت‌وگویی که به گفتهٔ او قرار است دوشنبه برگزار شود.

دلایل واقعی شامل این موارد است: نگرانی همسایگان عرب ایران از تلافی‌جویی علیه خودشان، و محدود بودن مهمات ضدموشکی آمریکا.

عامل دیگر سیاسی است. مشاوران ترامپ می‌دانند که گسترش جنگ قیمت نفت و در نتیجه تورم را با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بیشتر افزایش خواهد داد.

*گزارش شده که عربستان سعودی نقش مهمی در منصرف کردن ترامپ از حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران ایفا کرده است. دلایل این اقدام چیست؟

علی‌رغم تمایلشان، عربستان سعودی و دیگر کشور‌های حاشیهٔ خلیج فارس به جنگی کشانده شده‌اند که به شدت به اقتصاد و اعتبار ثبات‌شان آسیب می‌زند. ولی‌عهد عربستان محمد بن سلمان با استفاده از روابط نزدیک خود با ترامپ، او را از بمباران زیرساخت‌ها برحذر داشت، چون عربستان بهای آن را می‌پرداخت.

توانایی مستمر ایران، از جمله توانایی متحدان شبه‌نظامی آن در عراق برای انجام حملات موشکی و پهپادی علیه همسایگان، همراه با توانایی انصارالله در تهدید آبراهٔ باب‌المندب، به ایران برتریِ تشدیدکننده می‌دهد. تمایل تهران به تحمل سختی، به آن در این بازی مرگبارِ بزدلی برتری می‌بخشد.

*همچنین گزارش شده که کاهش چشمگیر ذخایر نظامی ایالات متحده یکی از دلایل اصلی این موضوع بوده است. در این راستا، ژنرال الکسوس گرینکویچ، فرمانده فرماندهی اروپایی ایالات متحده، این هفته به کاخ سفید هشدار داد که نیروهایش دیگر قادر به ادامه دفاع از اسرائیل نیستند. شما این عامل را چقدر مؤثر ارزیابی می‌کنید؟

پیت هگزت، وزیر دفاع (آمریکا)، اعتراف نخواهد کرد که مهمات آمریکا در کمبود شدید قرار دارد، بنابراین برای من به‌عنوان یک شهروند، شنیدن این گزارش که ژنرال گرینکویچ چنین گفته‌ای داشته، دل‌انگیز بود.

ناتوانی در دفاع از اسرائیل در برابر حملات موشکی، بدون تردید نقش مهمی در تصمیم ترامپ برای بمباران نکردن زیرساخت‌های ایران داشته است.

*با توجه به روند کنونی، به نظر شما احتمال آغاز مذاکرات بین ایران و ایالات متحده و دستیابی به یک توافق اولیه چقدر است؟

ترامپ مشتاق ازسرگیری گفت‌وگوهاست، به ویژه دربارهٔ تنگهٔ هرمز، که به حساس‌ترین مسئله برای او تبدیل شده است. این موضوع طنزآمیز است، چون پیش از حملات آمریکا و اسرائیل در فوریه، اصلاً مسئله‌ای نبود؛ و با اینکه ترامپ ادعا می‌کند ایران مشتاق گفت‌وگوست، شواهد خلاف آن را نشان می‌دهد.

با این حال، به نظر ممکن و حتی محتمل می‌رسد که ایران و عمان ترتیبی برای بازگرداندن کشتیرانی در این تنگه فراهم کنند. آمریکا نیز خواه ناخواه باید در این امر دخیل باشد، چون اهرم فشار آن در لغو تحریم‌ها می‌تواند انگیزه‌ای برای سازش ایران ایجاد کند.

من در مورد احتمال توافق آمریکا و ایران بر سر مسئلهٔ هسته‌ای بسیار کم‌بین‌ترم. آمریکا بیشتر اهرم تحریمی خود را صرفاً برای بازگشایی تنگهٔ هرمز مصرف خواهد کرد.

*آیا تحولات جاری را می‌توان به عنوان زمینه‌ای برای تنش‌زدایی ارزیابی کرد، یا ممکن است بار دیگر شاهد تشدید تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده باشیم؟

تحولات کنونی قطعاً زمینه‌ساز کاهش تنش است. ترامپ گفت‌و‌گو را بسیار به بمباران دوباره ترجیح می‌دهد. رویهٔ او در تمام معاملات جهانی‌اش این است که تهدید‌های جسورانه‌ای مطرح می‌کند که به باور او، طرف‌ها را به امتیازدادن متقاعد می‌کند. حقیقت معمولاً برعکس است: زمانی که معلوم می‌شود دست برتر را ندارد، از تهدید‌های خود عقب‌نشینی می‌کند.