چهار کشتی اوکراینی هدف گرفته شد!

وزارت دفاع روسیه از حمله پهپادی به چهار کشتی اوکراینی که حامل محموله‌های نظامی بودند، خبر داده است.

بنا بر اعلام وزارت دفاع روسیه، نیروهای روسی شب گذشته زیرساخت‌های حمل‌ونقل اوکراین را که مورد استفاده ارتش این کشور قرار می‌گرفت، مورد هدف قرار داده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ براساس این گزارش، روسیه به سه کشتی در دریای سیاه و یک کشتی دیگر در بندر نیکولایف حمله کرده است.

مسکو تأکید کرده است که ارتش اوکراین از این کشتی‌ها برای حمل محموله‌های نظامی و تحویل آن‌ها به نیروهای خود استفاده می‌کرده است.

پیش از این نیز روسیه در دفعات متعدد، کشتی‌های اوکراینی حامل محموله‌های نظامی اوکراین را هدف قرار داده بود.