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چهار کشتی اوکراینی هدف گرفته شد!

وزارت دفاع روسیه از حمله پهپادی به چهار کشتی اوکراینی که حامل محموله‌های نظامی بودند، خبر داده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۴۱
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4703 بازدید
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۵
کشتی اوکراینی

بنا بر اعلام وزارت دفاع روسیه، نیروهای روسی شب گذشته زیرساخت‌های حمل‌ونقل اوکراین را که مورد استفاده ارتش این کشور قرار می‌گرفت، مورد هدف قرار داده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ براساس این گزارش، روسیه به سه کشتی در دریای سیاه و یک کشتی دیگر در بندر نیکولایف حمله کرده است. 

مسکو تأکید کرده است که ارتش اوکراین از این کشتی‌ها برای حمل محموله‌های نظامی و تحویل آن‌ها به نیروهای خود استفاده می‌کرده است.

پیش از این نیز روسیه در دفعات متعدد، کشتی‌های اوکراینی حامل محموله‌های نظامی اوکراین را هدف قرار داده بود. 

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کشتی اوکراین روسیه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۵
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
21
16
پاسخ
سریع تر کی یف را تسخیر کنید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
13
16
پاسخ
ایران از طریق روسیه انتقامش را گرفت .
میرمهنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
4
13
پاسخ
چه خفت بزرگی برای روسیه که چند ساله درگیر اوکراین مونده و نتونسته از پسش بر بیاد!!! فقط ادعا!
پاسخ ها
مرد میدان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
اوکراین نیست داره با کل اروپا میجنگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
9
7
پاسخ
پوتین داره یک تنه با کل اروپا و حتی امریکا میجنگه - دمت گرم پوتین -گترش کن داداش !
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