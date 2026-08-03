بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
رئیس شبکه راهحلهای توسعه پایدار سازمان ملل میگوید: اگر ایالات متحده به روشهایی که ترامپ تهدید کرده است، حمله کند، ایران بخش بزرگی از زیرساختهای اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس را نابود خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، در روزهای اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا تهدید به تشدید حملات نظامی علیه ایران کرده بود که بر اساس آن حمله به زیر ساختهای انرژی ایران مورد ادعا بود.
این در حالی بود که ایران نیز هشدار داده بود که در صورت چنین حماقتی، زیر ساختهای انرژی منطقه اهداف مشروع خواهند بود.
این در حالی است که ترامپ با انداختن توپ در زمین کشورهای منطقه و ادعای امکان حصول به یک توافق، بار دیگر عقب نشینی خود را به یک متغیر نادرست ارجاع داد.
او در یک عقب نشینی آشکار و در پیامی در شبکه اجتماعی خود مدعی شد: «ایالات متحده آماده و کاملاً مجهز است تا با قدرت نظامی، ترور و توانمندیای که از زمان جنگ جهانی دوم بیسابقه است، جمهوری اسلامی ایران را سرکوب کند.
با این حال، ایران و سایر کشورهای خاورمیانه از ما خواستند پس از توافق بر سر طرح کلی یک معامله، هرگونه حملهای را به تعویق بیندازیم.
این معامله شامل بازگشایی فوری، کامل و همهجانبه تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هستهای ایران خواهد بود.
بر اساس این درخواست، من موافقت کردم - به نفع کل جهان و همچنین برای تضمین اینکه ایران کشوری موفق و شکوفا باقی بماند - که حمله را لغو کنم، مشروط بر اینکه این معامله به سرعت انجام شود. اسرائیل در این تعهد (لغو حمله) با من شریک است. دست به کار شوید همه، و بیایید این کار را انجام دهیم!»
در خصوص این موضوع، خبرنگار تابناک گفتگویی با پروفسور «جفری ساکس» استاد دانشگاه کلمبیا آمریکا و از مدیران ارشد سازمان ملل انجام داده که در ادامه آمده است.
«جفری ساکس» اقتصاددان برجسته آمریکایی، تحلیلگر سیاستهای عمومی و یکی از تأثیرگذارترین اقتصاددانان جهان محسوب میشود. نشریه تایمز دو بار او را در فهرست ۱۰۰ رهبر تأثیرگذار جهان قرار داده و اکونومیست نیز او را جزو سه اقتصاددان برجسته زنده جهان معرفی کرده است. ساکس فعالیت علمی خود را از دانشگاه هاروارد آغاز کرد. او در سال ۱۹۸۰ به عنوان استادیار مشغول به کار شد و در سال ۱۹۸۲ به دانشیاری ارتقا یافت. ساکس همچنین ریاست مؤسسه توسعه بینالملل هاروارد (۱۹۹۵-۱۹۹۹) و مرکز توسعه بینالملل مدرسه کندی هاروارد (۱۹۹۹-۲۰۰۲) را بر عهده داشت. او هماکنون استاد دانشگاه کلمبیا است.
«ساکس» از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۸ مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد بوده و به سه دبیرکل متوالی (کوفی عنان، بان کیمون و آنتونیو گوترش) مشاوره داده است. در حال حاضر به عنوان مدافع اهداف توسعه پایدار (SDG Advocate) زیر نظر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، فعالیت میکند. او رئیس شبکه راهحلهای توسعه پایدار سازمان ملل (UN Sustainable Development Solutions Network) است.
*در روزهای اخیر، دونالد ترامپ تهدید کرده بود که به زیرساختهای انرژی و نیروگاههای ایران حمله خواهد کرد. با این حال، او از انجام چنین اقدامی خودداری کرد. دلایل این موضوع چیست؟
ایالات متحده به دلیل بازدارندگی معتبر ایران، از حمله به این کشور خودداری کرده است. اگر ایالات متحده به روشهایی که ترامپ تهدید کرده است، حمله کند، ایران بخش بزرگی از زیرساختهای اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس را نابود خواهد کرد.
ایالات متحده (و نیز اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس) از دفاع هوایی کافی برخوردار نیستند. به طور خلاصه، ایران تهدیدی معتبر برای ایالات متحده و متحدانش محسوب میشود. این، و تنها این، عامل توقف تشدید تنش از سوی آمریکا بوده است.
*با توجه به روند کنونی، به نظر شما احتمال آغاز مذاکرات بین ایران و ایالات متحده و دستیابی به یک توافق اولیه چقدر است؟
توافق رسمی بین ایالات متحده و ایران بسیار بعید به نظر میرسد. زیرا ایالات متحده میترسد که در این جنگ «بازنده» اعلام شود. هاله قدرت آمریکا، که راهبردپردازان آمریکایی به شدت به آن چنگ میزنند، وابسته به این است که ایالات متحده از سازشهای معقول و امتیازات آشکار خودداری کند. بسیار بعید است که ترامپ هیچ توافقی را امضا کند که او و دولت آمریکا را ضعیف جلوه دهد.
*آیا تحولات جاری را میتوان به عنوان زمینهای برای تنشزدایی ارزیابی کرد، یا ممکن است بار دیگر شاهد تشدید تنشها بین ایران و ایالات متحده باشیم؟
به نظر من، همانطور که ماههاست ابراز کردهام، پیامد عملی این است که ایالات متحده باید حملات را متوقف کرده و منطقه را ترک کند و با هر روایتی که میخواهد، «پیروزی» اعلام نماید.
اگر آمریکا خارج شود، ایران هیچ انگیزهای برای ادامه هرگونه حمله علیه همسایگان خود نخواهد داشت. منافع قوی ایران در این است که پس از عقبنشینی ایالات متحده، روابط مناسبی را با همسایگان عرب خود از سر بگیرد.
من مدتهاست پیشنهاد کردهام که ایران باید پیامی ساده (از طریق واسطهها) به دولت آمریکا منتقل کند: نیروی نظامی آمریکا باید حملات خود را متوقف کند و کشتیهای جنگیاش منطقه را ترک کنند، و سپس جنگ پایان خواهد یافت. اگر من جای دولت آمریکا بودم، به دنبال چنین رویکردی میرفتم.
این رمز بازدارندگی برای ما خواهد بود!
البته باید با قدرت جلوی تبعات جنگ را گرفت جلوگیری از تورم و جلوگیری از افزایش قیمت دلار که بیشتر بسوزن