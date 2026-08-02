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حساب‌های ترامپ بسته شد

بانک بزرگ آمریکایی کپیتال وان برای نخستین بار اعلام کرد بیش از ۳۰۰ حساب سازمان ترامپ را پس از بررسی‌های تخصصی تیم مبارزه با پولشویی و به دلیل هشدارهای مرتبط با ریسک پولشویی بسته است.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۸۵
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حساب های بانکی ترامپ

 

بانک کپیتال وان یکی از بانک‌های بزرگ آمریکا اخیرا و برای اولین بار اعلام کرده که بیش از ۳۰۰ حساب متعلق به سازمان ترامپ را به دلیل ریسک پولشویی بسته بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این بانک اعلام کرد که این کار در نتیجه چندین ماه بررسی، تحلیل و ارزیابی دقیق» توسط تیم مبارزه با پولشویی آن بوده است.

سال ۲۰۲۱ و دو ماه بعد از حمله طرفداران ترامپ به کنگره این حساب‌ها بسته شده بودند.

 کاپیتال بانک آن زمان هیچ توضیحی درباره علت این کار نداده بود و سازمان ترامپ با شکایت از این بانک گفته بود که بانک به خاطر گرایش‌های سیاسی محافظه‌کارانه آنها خدمات بانکی را قطع کرده است.
 

کاپیتال بانک حالا در دفاعیه خود گفته است که بررسی تیم پولشویی آن درباره الگوهای تراکنش‌های مطابق شاخص‌هایی بوده که در مقررات فدرال آمریکا به‌عنوان نشانه‌های هشداردهنده شناخته می‌شوند.

این بانک از دادگاه خواسته شکایت ترامپ را رد کند. دادگاه فدرال میامی تاکنون دو نسخه از دادخواست سازمان ترامپ را رد کرده است.
 

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ترامپ حساب بانکی مسدودی حساب های ترامپ
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