ورود خودروهایی جنگی اسرائیل به سوریه!

از زمان سقوط دولت بشار اسد، ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به تجاوزات و نفوذهای نظامی خود در سوریه به ویژه در مناطق درعا و حومه قنیطره ادامه می‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در همین راستا، شبکه خبری الاخباریه به نقل از منابع محلی سوری امروز گزارش داد یک واحد گشتی ارتش رژیم صهیونیستی متشکل از ۶ خودروی نظامی امروز (یکشنبه) به شکل غیرقانونی وارد منطقه جباتا الخشب در حومه شمالی قنیطره شده است.

روز یکشنبه هفته گذشته هم نیروهای اشغالگر اسرائیلی به ۲ روستای «معریه» و «العارضه» در منطقه «حوض یرموک» نفوذ کرده بودند.

هفته گذشته، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در سفری که به دمشق داشت، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با اسعد الشیبانی وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه اعلام کرد نقض حاکمیت سوریه مساله‌ای غیر قابل قبول است.