وقایع اتفاقیه؛
چگونه ازدواجهای سلطنتی اروپا را به یک خانواده تبدیل کردند؟
ملکه ویکتوریا در طول ۶۳ سال سلطنت خود، ازدواج فرزندان و نوههایش را به ابزاری برای گسترش نفوذ سیاسی بریتانیا تبدیل کرد. اعضای خاندان او با خاندانهای سلطنتی آلمان، روسیه، یونان، دانمارک، رومانی و چند کشور دیگر پیوند برقرار کردند و ویکتوریا به همین دلیل «مادربزرگ اروپا» نام گرفت. هدف این ازدواجها تحکیم اتحادهای سیاسی، نزدیک کردن دولتهای اروپایی و حفظ موازنه قدرت بود. بااینحال، پیوندهای خانوادگی نتوانست مانع رقابتهای ملی و نظامی شود. با آغاز جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴، نوادگان ویکتوریا در جبهههای مخالف قرار گرفتند و آلمان، بریتانیا و روسیه وارد جنگی ویرانگر شدند. این جنگ افزون بر کشتار میلیونها نفر، به سقوط چند سلطنت اروپایی انجامید و خاندان سلطنتی بریتانیا را وادار کرد برای بقا، چهرهای مردمیتر و در دسترستر از خود ارائه دهد. جزئيات چگونگی شکلگیری این ازدواجهای پیچیده را در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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