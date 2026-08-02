منابع فلسطینی از تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه و شهادت شماری بر اثر آن خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع پزشکی در بیمارستان‌های غزه از تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه و شهادت ده‌ها نفر بر اثر آن خبر دادند.

رژیم صهیونیستی گروهی از شهروندان فلسطینی را در نزدیکی مسجدی در محله الزیتون، واقع در جنوب شهر غزه را لحظاتی پیش هدف قرار داد که در اثر آن بنا به گزارش‌های اولیه چند تن زخمی شده‌اند.

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس در نوار غزه، با انجام حملات ترور، مدعی شد که سه تن از نیروهای مقاومت را در ترور کرده است.

بهانه این رژیم برای نقض آتش بس، تلاش و برنامه ریزی آن‌ها برای انجام حملات علیه نظامیان متجاوز در غزه بوده است.

منابع محلی در شهر غزه از شنیده شدن صدای انفجار در شهر غزه خبر دادند. گفته می‌شود رژیم صهیونیستی به یک نقطه در مرکز این شهر حمله کرده است.

در حمله رژیم صهیونیستی با دو موشک پهپادی به یک خودرو غیرنظامی در مرکز شهر غزه، سه فلسطینی به شهادت رسیدند و شماری دیگر مجروح شدند. این حمله در اطراف کارخانه شیرینی‌پزی «النجمه»، پشت دادگاه شرعی و نزدیک تقاطع السرایا صورت گرفت.

محمود بصل، سخنگوی سازمان امداد و نجات در نوار غزه، اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی از صبح امروز بیش از ۱۰ حمله هوایی به مناطق مختلف این باریکه انجام داده است.

به گفته وی، در پی این حملات بیش از ۱۶ فلسطینی به شهادت رسیده و ده‌ها نفر دیگر مجروح شده‌اند. بمباران نوار غزه همچنان ادامه دارد.