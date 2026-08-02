تابناک: برخلاف بسیاری از بحران‌های گذشته، بازار جهانی نفت این بار از کمبود نفت نترسید؛ از احتمال اختلال در لجستیک ترسید.

به گزارش سرویس انرژی تابناک، در نخستین ساعات پس از افزایش تنش‌های منطقه، بازار نفت با رشد سریع قیمت‌ها واکنش نشان داد؛ واکنشی که بیش از آن‌که ناشی از کاهش واقعی عرضه باشد، حاصل نگرانی از اختلال احتمالی در مسیر انتقال نفت بود. اما تنها چند روز بعد، با تداوم عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز، استمرار صادرات نفت ایران و نبود اختلال گسترده در زیرساخت‌های انرژی منطقه، بخش مهمی از این افزایش قیمت تخلیه شد. این رفتار بازار یک پیام روشن داشت؛ معامله‌گران بیش از اخبار سیاسی، به واقعیت جریان عرضه واکنش نشان می‌دهند.

البته در هفته‌های اخیر، نقش ایران صرفاً در حجم صادرات خلاصه نشد. استمرار صادرات، این پیام را به بازار منتقل کرد که یکی از بازیگران اصلی خلیج فارس همچنان بخشی از عرضه جهانی را حفظ کرده است. در بازاری که انتظارات نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت‌ها دارند، همین پیام می‌تواند به اندازه چند صد هزار بشکه نفت در روز بر رفتار معامله‌گران اثر بگذارد.

بازار جهانی نفت بار دیگر نشان داد که آنچه قیمت‌ها را شکل می‌دهد، وضعیت واقعی عرضه و مسیرهای انتقال انرژی است، نه تهدیدهای لفظی. تحولات اخیر زمانی به آرامش نسبی رسید که تردد نفتکش‌ها افزایش یافت، بخشی از ذخایر آزاد شد و صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه پیدا کرد. امروز امنیت تنگه هرمز، پوشش بیمه‌ای و روان بودن حمل‌ونقل، عوامل اصلی تعیین‌کننده وضعیت بازار به شمار می‌روند.

اهمیت تنگه هرمز فقط به حجم نفت عبوری محدود نمی‌شود. این آبراه، بزرگ‌ترین شاخص اعتماد بازار انرژی جهان است. تا زمانی‌که نفتکش‌ها از هرمز عبور می‌کنند، بازار تصور می‌کند عرضه جهانی همچنان قابل اتکاست حتی اگر قیمت‌ها به طور موقت افزایش یابند. به همین دلیل، گاهی باز بودن یک مسیر دریایی بیش از افزایش تولید چند میدان نفتی بر آرامش بازار اثر می‌گذارد.

تنگه هرمز همچنان یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان است و حدود یک‌پنجم نفت مصرفی دنیا از این مسیر عبور می‌کند. این آبراه نه‌تنها برای کشورهای تولیدکننده منطقه بلکه برای اقتصادهای بزرگ مصرف‌کننده در آسیا و اروپا اهمیت راهبردی دارد. فعالان بازار با دقت تحولات مرتبط با این تنگه و مسیرهای انتقال انرژی را دنبال می‌کنند و هرگونه تغییر در وضعیت تردد نفتکش‌ها را به‌سرعت در محاسبات خود لحاظ می‌کنند.

تأثیر مثبت صادرات ایران بر بازار جهانی

تداوم صادرات نفت ایران در شرایط پیچیده اخیر، نقش مهمی در جلوگیری از اختلال شدیدتر عرضه جهانی ایفا کرد. با افزایش تردد نفتکش‌ها و آزادسازی بخشی از ذخایر، جریان صادرات از منطقه تثبیت شد و این امر به کاهش فشار بر قیمت‌ها کمک کرد. استمرار صادرات ایران نه تنها درآمدهای ارزی کشور را حفظ کرد بلکه به‌عنوان عاملی متعادل‌کننده در بازار، از بروز کمبودهای جدی در عرضه جلوگیری کرد.

تجربه هفته‌های گذشته نشان داد که بازار بیش از آن‌که به اخبار و موضع‌گیری‌های سیاسی واکنش نشان دهد، به واقعیت‌های میدانی توجه دارد. افزایش تردد نفتکش‌ها و تداوم جریان صادرات، پیام روشنی به بازار ارسال کرد که عرضه همچنان در دسترس است. این موضوع ضمن کمک به کاهش نگرانی‌ها از کمبود احتمالی، فضای آرامش نسبی را در معاملات ایجاد کرد.

در صورت تحقق هرگونه تهدید علیه زیرساخت‌های انرژی منطقه، بیشترین هزینه را کشورهای وابسته به واردات نفت در آسیا، اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهند پرداخت. تداوم جریان صادرات از طریق هرمز به‌ویژه صادرات ایران یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در برابر چنین سناریوهایی است و به ثبات نسبی بازار کمک می‌کند. حفظ امنیت این مسیر، منافع مشترک تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را تضمین می‌کند.

نقش اوپک و اوپک‌پلاس

نقش اوپک در بحران اخیر بیش از افزایش تولید، مدیریت انتظارات بود. بازار زمانی آرام‌تر شد که معامله‌گران اطمینان یافتند در صورت تشدید تنش‌ها، این ائتلاف ظرفیت واکنش و جبران بخشی از عرضه را دارد. در اقتصاد نفت گاهی اعلام آمادگی برای تولید به اندازه خود تولید بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد.

اوپک و ائتلاف اوپک‌پلاس در این دوره نقش سازنده‌ای در تنظیم عرضه ایفا کرده‌اند. با تصمیم‌گیری برای افزایش تدریجی سهمیه‌های تولید همزمان با احیای نسبی تردد از تنگه هرمز، این سازمان تلاش کرده ضمن حفظ تعادل میان عرضه و تقاضا، از نوسانات شدید قیمت جلوگیری کند. هماهنگی میان اعضای اوپک‌پلاس برای تعدیل تولید، نشان‌دهنده تعهد این گروه به ثبات بازار جهانی نفت است و به تولیدکنندگان منطقه امکان می‌دهد در چارچوب سیاست‌های جمعی، سهم خود را در بازار حفظ کنند.

این سیاست‌ها در کنار تداوم صادرات ایران به بازار کمک کرده تا پس از تنش‌های اخیر به سمت آرامش بیشتر حرکت کند. اوپک با رصد دقیق وضعیت عرضه و تقاضا تلاش می‌کند از ایجاد مازاد یا کمبود ناگهانی جلوگیری کند و فضای قابل پیش‌بینی‌تری برای فعالان بازار فراهم آورد. چنین رویکردی به نفع همه طرف‌ها، از تولیدکنندگان تا مصرف‌کنندگان نهایی است.

بحران اخیر یک درس مهم برای سیاست‌گذاران انرژی داشت؛ بازار جهانی نفت بیش از آنکه به حجم ذخایر زیرزمین نگاه کند، به کیفیت حکمرانی روی زمین نگاه می‌کند. کشوری که بتواند امنیت مسیرهای انتقال، پایداری صادرات و قابلیت پیش‌بینی سیاست‌های خود را حفظ کند، حتی در پرتنش‌ترین شرایط نیز می‌تواند جایگاه خود را در بازار جهانی انرژی تثبیت کند. در نهایت، آنچه قیمت نفت را تعیین می‌کند، نه صرفاً تعداد بشکه‌های تولیدشده، بلکه میزان اعتمادی است که بازار به تداوم جریان آن بشکه‌ها دارد.