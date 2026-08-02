صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

بازار جهانی نفت از چه چیزی می‌ترسد؟

بحران اخیر خلیج فارس یک واقعیت قدیمی بازار نفت را دوباره ثابت کرد؛ قیمت نفت را بیش از آن‌که موشک‌ها تعیین کنند، نفتکش‌ها تعیین می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۳۱
| |
1531 بازدید

گزارش

تابناک: برخلاف بسیاری از بحران‌های گذشته، بازار جهانی نفت این بار از کمبود نفت نترسید؛ از احتمال اختلال در لجستیک ترسید.

به گزارش سرویس انرژی تابناک، در نخستین ساعات پس از افزایش تنش‌های منطقه، بازار نفت با رشد سریع قیمت‌ها واکنش نشان داد؛ واکنشی که بیش از آن‌که ناشی از کاهش واقعی عرضه باشد، حاصل نگرانی از اختلال احتمالی در مسیر انتقال نفت بود. اما تنها چند روز بعد، با تداوم عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز، استمرار صادرات نفت ایران و نبود اختلال گسترده در زیرساخت‌های انرژی منطقه، بخش مهمی از این افزایش قیمت تخلیه شد. این رفتار بازار یک پیام روشن داشت؛ معامله‌گران بیش از اخبار سیاسی، به واقعیت جریان عرضه واکنش نشان می‌دهند.

البته در هفته‌های اخیر، نقش ایران صرفاً در حجم صادرات خلاصه نشد. استمرار صادرات، این پیام را به بازار منتقل کرد که یکی از بازیگران اصلی خلیج فارس همچنان بخشی از عرضه جهانی را حفظ کرده است. در بازاری که انتظارات نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت‌ها دارند، همین پیام می‌تواند به اندازه چند صد هزار بشکه نفت در روز بر رفتار معامله‌گران اثر بگذارد.

بازار جهانی نفت بار دیگر نشان داد که آنچه قیمت‌ها را شکل می‌دهد، وضعیت واقعی عرضه و مسیرهای انتقال انرژی است، نه تهدیدهای لفظی. تحولات اخیر زمانی به آرامش نسبی رسید که تردد نفتکش‌ها افزایش یافت، بخشی از ذخایر آزاد شد و صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه پیدا کرد. امروز امنیت تنگه هرمز، پوشش بیمه‌ای و روان بودن حمل‌ونقل، عوامل اصلی تعیین‌کننده وضعیت بازار به شمار می‌روند.

اهمیت تنگه هرمز فقط به حجم نفت عبوری محدود نمی‌شود. این آبراه، بزرگ‌ترین شاخص اعتماد بازار انرژی جهان است. تا زمانی‌که نفتکش‌ها از هرمز عبور می‌کنند، بازار تصور می‌کند عرضه جهانی همچنان قابل اتکاست حتی اگر قیمت‌ها به طور موقت افزایش یابند. به همین دلیل، گاهی باز بودن یک مسیر دریایی بیش از افزایش تولید چند میدان نفتی بر آرامش بازار اثر می‌گذارد.

تنگه هرمز همچنان یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان است و حدود یک‌پنجم نفت مصرفی دنیا از این مسیر عبور می‌کند. این آبراه نه‌تنها برای کشورهای تولیدکننده منطقه بلکه برای اقتصادهای بزرگ مصرف‌کننده در آسیا و اروپا اهمیت راهبردی دارد. فعالان بازار با دقت تحولات مرتبط با این تنگه و مسیرهای انتقال انرژی را دنبال می‌کنند و هرگونه تغییر در وضعیت تردد نفتکش‌ها را به‌سرعت در محاسبات خود لحاظ می‌کنند.

تأثیر مثبت صادرات ایران بر بازار جهانی

تداوم صادرات نفت ایران در شرایط پیچیده اخیر، نقش مهمی در جلوگیری از اختلال شدیدتر عرضه جهانی ایفا کرد. با افزایش تردد نفتکش‌ها و آزادسازی بخشی از ذخایر، جریان صادرات از منطقه تثبیت شد و این امر به کاهش فشار بر قیمت‌ها کمک کرد. استمرار صادرات ایران نه تنها درآمدهای ارزی کشور را حفظ کرد بلکه به‌عنوان عاملی متعادل‌کننده در بازار، از بروز کمبودهای جدی در عرضه جلوگیری کرد.

تجربه هفته‌های گذشته نشان داد که بازار بیش از آن‌که به اخبار و موضع‌گیری‌های سیاسی واکنش نشان دهد، به واقعیت‌های میدانی توجه دارد. افزایش تردد نفتکش‌ها و تداوم جریان صادرات، پیام روشنی به بازار ارسال کرد که عرضه همچنان در دسترس است. این موضوع ضمن کمک به کاهش نگرانی‌ها از کمبود احتمالی، فضای آرامش نسبی را در معاملات ایجاد کرد.

در صورت تحقق هرگونه تهدید علیه زیرساخت‌های انرژی منطقه، بیشترین هزینه را کشورهای وابسته به واردات نفت در آسیا، اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهند پرداخت. تداوم جریان صادرات از طریق هرمز به‌ویژه صادرات ایران یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در برابر چنین سناریوهایی است و به ثبات نسبی بازار کمک می‌کند. حفظ امنیت این مسیر، منافع مشترک تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را تضمین می‌کند. 

گزارش

نقش اوپک و اوپک‌پلاس

نقش اوپک در بحران اخیر بیش از افزایش تولید، مدیریت انتظارات بود. بازار زمانی آرام‌تر شد که معامله‌گران اطمینان یافتند در صورت تشدید تنش‌ها، این ائتلاف ظرفیت واکنش و جبران بخشی از عرضه را دارد. در اقتصاد نفت گاهی اعلام آمادگی برای تولید به اندازه خود تولید بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد.

اوپک و ائتلاف اوپک‌پلاس در این دوره نقش سازنده‌ای در تنظیم عرضه ایفا کرده‌اند. با تصمیم‌گیری برای افزایش تدریجی سهمیه‌های تولید همزمان با احیای نسبی تردد از تنگه هرمز، این سازمان تلاش کرده ضمن حفظ تعادل میان عرضه و تقاضا، از نوسانات شدید قیمت جلوگیری کند. هماهنگی میان اعضای اوپک‌پلاس برای تعدیل تولید، نشان‌دهنده تعهد این گروه به ثبات بازار جهانی نفت است و به تولیدکنندگان منطقه امکان می‌دهد در چارچوب سیاست‌های جمعی، سهم خود را در بازار حفظ کنند.

این سیاست‌ها در کنار تداوم صادرات ایران به بازار کمک کرده تا پس از تنش‌های اخیر به سمت آرامش بیشتر حرکت کند. اوپک با رصد دقیق وضعیت عرضه و تقاضا تلاش می‌کند از ایجاد مازاد یا کمبود ناگهانی جلوگیری کند و فضای قابل پیش‌بینی‌تری برای فعالان بازار فراهم آورد. چنین رویکردی به نفع همه طرف‌ها، از تولیدکنندگان تا مصرف‌کنندگان نهایی است.

بحران اخیر یک درس مهم برای سیاست‌گذاران انرژی داشت؛ بازار جهانی نفت بیش از آنکه به حجم ذخایر زیرزمین نگاه کند، به کیفیت حکمرانی روی زمین نگاه می‌کند. کشوری که بتواند امنیت مسیرهای انتقال، پایداری صادرات و قابلیت پیش‌بینی سیاست‌های خود را حفظ کند، حتی در پرتنش‌ترین شرایط نیز می‌تواند جایگاه خود را در بازار جهانی انرژی تثبیت کند. در نهایت، آنچه قیمت نفت را تعیین می‌کند، نه صرفاً تعداد بشکه‌های تولیدشده، بلکه میزان اعتمادی است که بازار به تداوم جریان آن بشکه‌ها دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بازار نفت تنگه هرمز صادرات نفت ایران امنبت انرژی خلیج فارس بنزین عرضه نفت نفتکش بنزین سهمیه ای تولید نفت صادرات انرژی بازار انرژی تحولات ژئوپلتیک
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصمیم مهم برای کنترل تب قیمت نفت در تولید ملی/ گره نقدینگی صنایع باز می‌شود؟
چرا شوک قیمت نفت و گاز ناشی از جنگ با ایران به سادگی از بین نمی‌رود؟
هشدار مسکو درباره پیامد نفتی محاصره دریایی ایران
نفت خلیج‌فارس به این زودی‌ها برنمی‌گردد!
پیش‌بینی تازه بانک آمریکا از جهش قیمت نفت!
هشدار صندوق بین‌المللی پول درباره جهش قیمت نفت
اوپک؛ ناجی بازار نفت یا متهم همیشگی اقتصاد جهان!
ابرنفتکش حامل نفت عراق از خلیج‌فارس عبور کرد
نقش پنهان پکن در مهار بحران بازار جهانی انرژی!
سلام جهان به عصر ناامنی انرژی/ تنگه هرمز تعیین کننده‌تر از همیشه!
تجربه مداخله ارزی عربستان
برنده نظم انرژی در دهه آینده کیست؟/ نقش ایران در بحران انرژی ۲۰۲۶
ناپدید شدن بیش‌ از یک‌ میلیارد بشکه نفت!
دغل‌بازی با افزایش دکل‌های نفتی!/ چرا آمریکایی‌ها حفاری‌ می‌کنند؟!
بازار جهانی نفت تحت تاثیر نگرانی و ترس!
نفت گران شود چه اتفاقاتی می‌افتد؟/ تغییر بازی در نقشه جهانی!
غول‌های نفتی روی چه قیمتی شرط بسته‌اند؟
نفت خاورمیانه دوباره روی لبه آتش/سلام بازارهای جهانی به نفت ۱۰۰ دلاری!
آتش‌بسی که فقط اسمش آتش‌بس بود؛ چرا توافق تهران و واشنگتن روی کاغذ ماند و در میدان دوام نیاورد؟
 جنگی که از خلیج فارس جلوتر رفت؛ آیا درگیری ایران و آمریکا وارد فاز «فرسایش منطقه‌ای بلندمدت» شده است؟
تأثیر تنش ایران و آمریکا در منطقه بر بازار نفت
قیمت نفت برنت به مرز ۸۵ دلار صعود کرد
خلیج فارس شعله‌ور شود؛ بازار انرژی چه بهایی می‌پردازد؟!
بازار جهانی نفت در شوک
رابرت مالی: ترامپ از مقاومت ایران کلافه است
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۲ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۶۸ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۱ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۴۸ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۴ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۱ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۰ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
استقراض نجومی دولت از بانک مرکزی؛ جبران کسری بودجه یا تشدید تورم؟  (۳۶ نظر)
متهم ردیف اول بنزین‌خوری در ایران/ پای همه مسئولان در میان است!  (۳۵ نظر)
tabnak.ir/005p2N
tabnak.ir/005p2N