صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پایان تلخ شنا در زاینده‌رود

مردی 30 ساله ظهر امروز پس از غرق‌شدن در زاینده‌رود، محدوده پل مارنان به سمت پل فلزی، جان خود را از دست داد. اورژانس اصفهان با وجود اعزام فوری نیروهای امدادی، مرگ این فرد را در محل حادثه تأیید کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۲۶
| |
3112 بازدید
|
۲
شنا در رودخانه

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ عباس عابدی سخنگوی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان افزود: ساعت ۱۱:۴۱ امروز، حادثه غرق‌شدگی یک مرد ۳۰ ساله در رودخانه زاینده رود، محدوده پل مارنان به سمت پل فلزی، به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی اصفهان به محل حادثه اعزام شد.

عابدی تصریح کرد: با وجود حضور نیرو‌های امدادی و انجام اقدامات لازم، این مرد ۳۰ ساله جان خود را از دست داده بود و فوت وی در محل حادثه تأیید شد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در حاشیه رودخانه‌ها از شهروندان خواست از شنا و ورود به مناطق غیر مجاز و پرخطر خودداری کنند تا از وقوع حوادث مشابه پیشگیری شود.

کانال‌های آب کشاورزی و رودخانه زاینده رود در استان اصفهان همواره در فصول گرم سال به دلیل بی‌توجهی برخی افراد به هشدار‌های ایمنی و تابلو‌های «شنا ممنوع»، شاهد حوادث تلخ غرق شدگی هستند و بر اساس آمار‌های اورژانس، از ابتدای سال جاری تاکنون، چندین مورد حادثه غرق شدگی در رودخانه زاینده رود و کانال‌های انتقال آب در سطح استان به ثبت رسیده که منجر به فوت یا آسیب‌دیدگی جدی هموطنان شده است.

از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳ نفر بر اثر غرق‌شدگی در منابع آبی استان جان خود را از دست داده‌اند که بخش عمده این حوادث در کانال‌های انتقال آب منتهی به زاینده‌رود و بستر این رودخانه رخ داده است.

بر همین اساس مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در پی افزایش دمای هوا و حضور بیشتر مردم در حاشیه منابع آبی و احتمال وقوع حوادث گفت: ۷۰ تیم گشت، نظارت و امدادی با مشارکت شهرداری‌ها، شرکت آب منطقه‌ای، آتش‌نشانی، جمعیت هلال‌احمر، میراب‌های زاینده‌رود و هیأت نجات‌غریق در مسیر رودخانه، کانال‌های انتقال آب و دریاچه سد‌های استان مستقر شده‌اند.

شیشه فروش همچنین پیش از این با تأکید بر ناایمن بودن شنا در زاینده‌رود، نسبت به وجود چاله‌ها، گرداب‌ها، بند‌های غیر ایمن، اشیای خطرناک در کف رودخانه و تغییر ناگهانی دمای آب هشدار داده‌اند.

طی روز‌های اخیر مقارن با بازگشایی زاینده رود یک جوان ۱۸ ساله در محدوده پل خواجوی اصفهان، یک کودک هفت ساله در محدوده پل خواجو اصفهان و سه مرد جوان نیز در باغبادران شهر زاینده رود و چمگردان شهرستان لنجان و پل شهرستان غرق شدند.

در محدوده پیربکران، مبارکه و اصفهان نیز در چهار مورد حادثه غرق شدگی ۶ نفر نجات یافتند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
شنا زاینده رود پل خواجو غرق
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
0
پاسخ
وقتی بلد نیستید چرا میزنید به آب.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
0
پاسخ
بخوای هم تو محدوده شهر با این عمق کم و این مقدار آب زاینده رود غرق بشی هم هنره. باید جایزه بهش داد که تونسته غرق بشه.
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۲ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۶۸ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۱ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۴۸ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۴ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۱ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۰ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
استقراض نجومی دولت از بانک مرکزی؛ جبران کسری بودجه یا تشدید تورم؟  (۳۶ نظر)
متهم ردیف اول بنزین‌خوری در ایران/ پای همه مسئولان در میان است!  (۳۵ نظر)
tabnak.ir/005p2I
tabnak.ir/005p2I