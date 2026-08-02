پایان تلخ شنا در زایندهرود
به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ عباس عابدی سخنگوی اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان افزود: ساعت ۱۱:۴۱ امروز، حادثه غرقشدگی یک مرد ۳۰ ساله در رودخانه زاینده رود، محدوده پل مارنان به سمت پل فلزی، به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان گزارش شد.
وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی اصفهان به محل حادثه اعزام شد.
عابدی تصریح کرد: با وجود حضور نیروهای امدادی و انجام اقدامات لازم، این مرد ۳۰ ساله جان خود را از دست داده بود و فوت وی در محل حادثه تأیید شد.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در حاشیه رودخانهها از شهروندان خواست از شنا و ورود به مناطق غیر مجاز و پرخطر خودداری کنند تا از وقوع حوادث مشابه پیشگیری شود.
کانالهای آب کشاورزی و رودخانه زاینده رود در استان اصفهان همواره در فصول گرم سال به دلیل بیتوجهی برخی افراد به هشدارهای ایمنی و تابلوهای «شنا ممنوع»، شاهد حوادث تلخ غرق شدگی هستند و بر اساس آمارهای اورژانس، از ابتدای سال جاری تاکنون، چندین مورد حادثه غرق شدگی در رودخانه زاینده رود و کانالهای انتقال آب در سطح استان به ثبت رسیده که منجر به فوت یا آسیبدیدگی جدی هموطنان شده است.
از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳ نفر بر اثر غرقشدگی در منابع آبی استان جان خود را از دست دادهاند که بخش عمده این حوادث در کانالهای انتقال آب منتهی به زایندهرود و بستر این رودخانه رخ داده است.
بر همین اساس مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در پی افزایش دمای هوا و حضور بیشتر مردم در حاشیه منابع آبی و احتمال وقوع حوادث گفت: ۷۰ تیم گشت، نظارت و امدادی با مشارکت شهرداریها، شرکت آب منطقهای، آتشنشانی، جمعیت هلالاحمر، میرابهای زایندهرود و هیأت نجاتغریق در مسیر رودخانه، کانالهای انتقال آب و دریاچه سدهای استان مستقر شدهاند.
شیشه فروش همچنین پیش از این با تأکید بر ناایمن بودن شنا در زایندهرود، نسبت به وجود چالهها، گردابها، بندهای غیر ایمن، اشیای خطرناک در کف رودخانه و تغییر ناگهانی دمای آب هشدار دادهاند.
طی روزهای اخیر مقارن با بازگشایی زاینده رود یک جوان ۱۸ ساله در محدوده پل خواجوی اصفهان، یک کودک هفت ساله در محدوده پل خواجو اصفهان و سه مرد جوان نیز در باغبادران شهر زاینده رود و چمگردان شهرستان لنجان و پل شهرستان غرق شدند.
در محدوده پیربکران، مبارکه و اصفهان نیز در چهار مورد حادثه غرق شدگی ۶ نفر نجات یافتند.