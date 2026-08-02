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عراقچی به نجف می‌رود

رسانه‌های عراقی اعلام کردند، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، فردا (دوشنبه) با هدف حضور در مراسم اربعین حسینی وارد نجف اشرف خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۰۴
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عراقچی در پیاده روی اربعین

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رسانه‌های عراقی گزارش دادند که سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، فردا وارد شهر نجف اشرف خواهد شد.

بر اساس این گزارش‌ها، سفر عراقچی صرفاً با هدف شرکت در مراسم زیارت اربعین حضرت سیدالشهدا (ع) انجام می‌شود و وی برای حضور در آیین اربعین حسینی به عراق سفر خواهد کرد و این سفر غیررسمی و خارج از ابعاد سفر‌ها و رایزنی‌های دو جانبه است.

رسانه‌های عراقی تاکنون جزئیات بیشتری درباره برنامه‌های این سفر منتشر نکرده‌اند و در گزارش‌های منتشرشده، اشاره‌ای به برگزاری دیدار‌های رسمی یا سیاسی در جریان این سفر نشده است.

شایان ذکر است، وزیر خارجه ایران در سال‌های گذشته در مراسم اربعین حسینی شرکت کرده است.

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