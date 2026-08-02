دلایل عقب نشینی ترامپ از تجاوز جدید به خاک ایران؛ «توافق جدید» مانع شد یا «تهدید معتبر» ایران؟
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، در روزهای اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا تهدید به تشدید حملات نظامی علیه ایران کرده بود که بر اساس آن حمله به زیر ساختهای انرژی ایران مورد ادعا بود.
این در حالی بود که ایران نیز هشدار داده بود که در صورت چنین حماقتی، زیر ساختهای انرژی منطقه اهداف مشروع خواهند بود.
این در حالی است که ترامپ با انداختن توپ در زمین کشورهای منطقه و ادعای امکان حصول به یک توافق، بار دیگر عقب نشینی خود را به یک متغیر نادرست ارجاع داد.
او در یک عقب نشینی آشکار و در پیامی در شبکه اجتماعی خود مدعی شد: «ایالات متحده آماده و کاملاً مجهز است تا با قدرت نظامی، ترور و توانمندیای که از زمان جنگ جهانی دوم بیسابقه است، جمهوری اسلامی ایران را سرکوب کند.
با این حال، ایران و سایر کشورهای خاورمیانه از ما خواستند پس از توافق بر سر طرح کلی یک معامله، هرگونه حملهای را به تعویق بیندازیم.
این معامله شامل بازگشایی فوری، کامل و همهجانبه تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هستهای ایران خواهد بود.
بر اساس این درخواست، من موافقت کردم - به نفع کل جهان و همچنین برای تضمین اینکه ایران کشوری موفق و شکوفا باقی بماند - که حمله را لغو کنم، مشروط بر اینکه این معامله به سرعت انجام شود. اسرائیل در این تعهد (لغو حمله) با من شریک است.
دست به کار شوید همه، و بیایید این کار را انجام دهیم! از توجه شما به این موضوع متشکرم!»
در این خصوص، سردار سیدمجید ابنالرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اظهارات اخیر دشمن، هرچند در بستر عملیات روانی و جنگ محاسباتی مطرح میشود، اما از نگاه ما هر تهدیدی، یک تهدید واقعی و قابل اعتناست.
او در ادامه آورده است: نه غافلگیر میشویم و نه منفعل؛ تهدید را مبنای افزایش آمادگی، تقویت بازدارندگی و ارتقای قدرت خود قرار میدهیم.
در خصوص دلایل عقب نشینی ترامپ از انجام حمله جدید علیه ایران الجزیره مینویسد: بعد از ظهر شنبه، بن سلمان در تماس تلفنی با ترامپ هشدار داد که حمله به زیرساختهای حیاتی ایران میتواند به حملات تهران علیه تأسیسات انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس منجر شود؛ سپس شنبه شب، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که حمله برنامهریزی شده خود را لغو کرده است.
سایت خبری العهد نیز در این خصوص نوشته است: هراس آمریکا از اقتدار ایران و پاسخ این کشور به هرگونه تجاوزی نظامی آمریکا، ترامپ را وادار به عقب نشینی کرد.
ساعاتی پیش از پست رئیسجمهور در شبکهٔ اجتماعی، «باراک راوید» و «مارک کاپوتو» از اکسپوس گزارش دادند که ولیعهد سعودی، محمد بن سلمان، و ترامپ روز شنبه با یکدیگر گفتگو کردهاند و بن سلمان نگرانی خود را نسبت به طرحهای حمله ابراز داشته است.
بر اساس گزارش آکسیوس، دیگر قدرتهای منطقه از جمله قطر، امارات متحدهٔ عربی، ترکیه و پاکستان نیز بر آمریکا و ایران برای کاهش تنشها فشار آوردهاند.
حمله به زیرساختها و تأسیسات انرژی ایران، جنگی را تشدید میکرد که رئیسجمهور بارها برای مذاکره با ایران آن را متوقف کرده بود، تنها برای اینکه وقتی دیپلماسی در بنبست قرار میگرفت، حملات از سر گرفته میشد.
وزیر امور خارجه ایران، عباس عراقچی، به آمریکا و اسرائیل - که انتظار میرفت در یک حملهٔ گسترده به آمریکا بپیوندند - در مورد هرگونه اقدام بیشتر هشدار داد.
بر اساس پستی در کانال تلگرامی عراقچی، او به فیصل بن فرحان بن عبدالله آلسعود، وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت: «هرگونه اقدام خصمانه از سوی آمریکا یا اسرائیل - یا مشارکت یا همکاری کشورهای منطقه در چنین اقداماتی - با پاسخی قاطع و متناسب از سوی نیروهای مسلح قدرتمند ایران مواجه خواهد شد.
همچنین شبکه سیانان نیز در این راستا و در تحلیلی به قلم برد لندون، خبرنگار ارشد امور نظامی این شبکه، گزارش داد تحلیلگران فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ بر متحدان واشنگتن در منطقه را یکی از دلایل تمایل این کشورها به توقف جنگ آمریکا علیه ایران عنوان کردهاند.
در ادامه این گزارش اذعان شده که ایران بهرغم تحمل فشار اقتصادی و ضربه به توان نظامیاش در حملات چند ماهه، همچنان از توان ضربهزنی برخوردار است که حملات مرگبار این کشور به نیروهای آمریکایی در منطقه طی یک ماه گذشته آن را نشان داده است.
طبق این گزارش، در همین حال، ارتش آمریکا با پرسشهای جدی درباره توانایی خود برای دفاع از نیروهایش روبهروست؛ زیرا ذخایر موشکهای رهگیر سامانههای پاتریوت و تاد بهطور فزایندهای رو به کاهش است.
بر اساس گزارشی که مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی (CSIS) هفته گذشته منتشر کرد، موجودی موشکهای رهگیر پاتریوت، مهمترین موشک دفاعی در زرادخانه آمریکا، تا ۲۷ ژوئیه از دو هزار و ۳۳۰ فروند پیش از آغاز جنگ به بین ۷۵۹ تا ۸۲۷ فروند کاهش یافته؛ یعنی به حدود یکسوم سطح پیش از جنگ رسیده است.
بر اساس گزارش این مرکز، شمار موشکهای رهگیر سامانه تاد که برای رهگیری موشکهای بالستیک پیش از نزدیک شدن آنها به هدف طراحی شده هم از ۴۵۲ فروند پیش از آغاز جنگ به ۲۷۸ فروند یا کمتر کاهش یافته است.
به گزارش سیانان، مصرف این مهمات با خسارتهای دیگر برای ارتش آمریکا همزمان بوده، از جمله از دست دادن جنگندهها، هواپیماهای هشدار زودهنگام و شناسایی، بالگردها و پهپادها.
در دریا هم شناورهای نیروی دریایی آمریکا با مأموریتهای طولانیمدت مواجه شدهاند؛ موضوعی که میتواند برنامههای ضروری تعمیر و نگهداری آنها را به تعویق بیندازد.
بر اساس این تحلیل، فشار بر نیروهای آمریکا طی هفتههای اخیر بیش از پیش افزایش یافته و این مسئله پرسشهایی را درباره توانایی واشنگتن برای وارد کردن ضربهای قاطع در این جنگ برانگیخته است.
معاون اجرایی مؤسسه کوئینسی تریتا پارسی امروز در گفتوگو با سیانان گفت ایران هر بار که آمریکا فشار نظامی را افزایش داده، توانسته به مقابله ادامه دهد و به احتمال زیاد بار دیگر نیز قادر به انجام این کار خواهد بود.
وی افزود «واقعیت این است که ترامپ هیچ راهی برای خروج از این درگیری از طریق تشدید تنش ندارد».
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