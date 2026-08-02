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دولت ارمنستان استعفا کرد

پاشینیان با اعلام استعفای دولت ارمنستان عنوان کرد: اعضای دولت تا زمان تشکیل دولت جدید به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۴۳
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پاشینیان

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، نخست وزیر ارمنستان امروز (یکشنبه) اعلام کرد که دولت او طبق قانون اساسی، استعفای خود را در اولین روز جلسه پارلمان جدید ارائه کرده است.

نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان گفت: «طبق قانون اساسی ارمنستان، در اولین روز جلسه مجلس ملی، دولت استعفای خود را به رئیس جمهور تقدیم می‌کند. رئیس جمهور طبق قانون اساسی استعفا را می‌پذیرد.»

وی افزود که اعضای دولت تا زمان تشکیل دولت جدید به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد.

قانون اساسی ارمنستان همچنین تصریح می‌کند که پس از تشکیل مجلس ملی جدید، رئیس جمهور بلافاصله کاندیدای معرفی شده توسط اکثریت پارلمان را به عنوان نخست وزیر منصوب می‌کند. این بدان معناست که نیکول پاشینیان، نخست وزیر فعلی، بار دیگر ریاست دولت ارمنستان را بر عهده خواهد گرفت.

طبق قانون اساسی، دولت ظرف ۱۵ روز پس از انتصاب نخست وزیر تشکیل می‌شود. نخست وزیر ظرف ۵ روز از انتصاب خود، کاندیداهایی را برای سمت‌های معاون نخست وزیر و وزرا به رئیس جمهور پیشنهاد می‌دهد. سپس رئیس جمهور ۳ روز فرصت دارد تا معاونان نخست وزیر و وزرا را منصوب یا به دادگاه قانون اساسی اعتراض کند.

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برچسب ها
ارمنستان پاشینیان نخست وزیر ارمنستان استعفا استعفای دولت
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