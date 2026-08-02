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برنامه شیر مدارس تغییر کرد

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به چالش‌های اجرای برنامه شیر مدارس، از جایگزین شدن طرح «تغذیه رایگان مدارس» خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۲۲
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1335 بازدید
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۵
شیر مدارس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به چالش‌های اجرای برنامه شیر مدارس، از جایگزین شدن طرح «تغذیه رایگان مدارس» خبر داد و گفت: طی جلسات کارشناسی برگزار شده، نهایتا ۴ قلم غذای دارای تولید کارخانه‌ای و بسته‌بندی از جمله نان‌های مغذی، خرما و بیسکوئیت سبوس‌دار انتخاب شدند که می‌توانند تامین‌کننده پروتئین، کالری و موادمغذی برای دانش‌آموزان باشند.

دکتر احمد اسماعیل‌زاده، با بیان اینکه اجرای برنامه «شیر مدارس» از برنامه‌های مهم تغذیه‌ای به‌شمار می‌رود، اظهار کرد: حدود دو سال است که برنامه توزیع شیر رایگان در مدارس را به همت دولت آغاز کرده‌ایم. شرایط سال گذشته و تاخیر در پرداخت اعتبار برنامه شیر مدارس سبب شد که این برنامه نسبت به سال ۱۴۰۳ ناقص‌تر اجرا شود. براساس گزارش‌های وزارت آموزش‌وپروش، برنامه شیر مدارس حدود دو تا سه ماه اجرا شد؛ اما به دلیل اجرای ناقص نمی‌توانیم ارزشیابی لازم از این برنامه را داشته باشیم.

اعتبار ۱۵ همتی برای تغذیه مدارس

این متخصص تعذیه درباره اعتبار اجرای برنامه شیر مدارس در سال جاری گفت: پیگیری‌های «دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی»، «دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت» و «وزارت آموزش‌وپرورش» و همچین دیدگاه مثبت سازمان برنامه و بودجه به برنامه شیر مدارس سبب شده که اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومانی (۱۵ همت) برای اجرای این برنامه در نظر بگیرند. اگر این اعتبار تخصیص یابد، می‌توانیم برنامه شیر مدارس را به نحو احسن اجرا کنیم.

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ادامه داد: وزارت بهداشت برگزاری جلسات متعددی را با دستگاه‌های مختلف به منظور پیش بردن چگونگی اجرای برنامه شیر مدارس آغاز کرده تا با رفع چالش‌های سال‌های گذشته بتوانیم در مسیر اجرای این برنامه گام برداریم.

«تغذیه رایگان مدارس» جایگزین برنامه شیر مدرسه

اسماعیل‌زاده با بیان اینکه نام برنامه شیر مدارس تغییر کرده، توضیح داد: سازمان برنامه و بودجه نام برنامه شیر مدارس را به «تغذیه رایگان مدارس» تغییر داده است. مشکلات برنامه شیر مدارس فقط به چالش‌ها با صنایع لبنی محدود نمی‌شود، بلکه افزایش مرتب قیمت شیر از دیگر چالش‌های اجرای برنامه شیر مدارس است. علاوه بر مشکلات تامین و قیمت شیر، توزیع شیر در مناطق محروم و صعب‌العبور از دیگر چالش‌های اجرای برنامه بود.

بسته‌های مغذی جایگزین شیر مدارس

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره استفاده از بسته‌های مغذی به جای شیر در مدارس گفت: کمیته شیر مدارس با توجه به مشکلاتی که در زمینه تامین و تهیه شیر وجود دارد، تصمیم گرفته است که اولویت برنامه تغذیه رایگان همچنان شیر باشد، اما به ادارات‌کل آموزش‌وپروش استان‌های کشور اجازه دهد تا سقف ۳۰ درصد از سایر اقلام غذایی استفاده کنند؛ بنابراین باید ادارات کل آموزش‌وپروش استان‌ها با توجه به مسائلی مانند قیمت بالای شیر، مشکلات تامین شیر در برخی مناطق و سختی دسترسی به برخی نقاط تا سقف ۳۰ درصد از اقلام غذایی دیگر استفاده کنند.

تشکیل کمیته تخصصی برای انتخاب اقلام جایگزین

او درباره جزئیات اقلام غذایی جایگزین توضیح‌داد: دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، دفتر بهبود تغذیه جامعه را مامور انتخاب اقلام غذایی جایگزین شیر برای اجرای برنامه تغذیه رایگان مدارس کرد. بر این اساس، کمیته علمی انتخاب اقلام جایگزین متشکل از ۴ نفر اساتید تغذیه در دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تشکیل شد و لیستی شامل ۱۲ قلم موادغذایی به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ارائه دادیم.

انتخاب ۴ قلم غذایی برای گزینه‌های جایگزین

اسماعیل‌زاده ادامه داد: بر اساس لیست کمیته علمی دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، شورای عالی سلامت با حضور دستگاه‌های مختلف تشکیل جلسه داد. در نهایت، ۴ قلم غذایی که دارای تولید کارخانه‌ای و بسته‌بندی هستند، انتخاب شدند. این اقلام غذایی شامل نان‌های مغذی، خرما و بیسکوئیت سبوس‌دار و ... هستند و می‌توانند تامین‌کننده پروتئین، کالری و موادمغذی برای دانش‌آموزان باشند. به دلیل اینکه سایر اقلام لیست غذایی به صورت فله‌ای بودند، سایر دستگاه‌ها با توزیع آن اقلام غذایی در مدارس مخالفت کردند.

انتخاب کارخانه‌ها برای تامین اقلام

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ادامه داد: وزارت آموزش‌وپروش با همکاری سازمان غذاو داور موظف است که اطلاعات کارخانه‌هایی که در زمینه تولید اقلام مد نظر نظر فعالیت می‌کنند، استخراج کند و سپس با همکاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای تامین اقلام غذایی اقدام کنند و لیست کارخانه‌ها را در اختیار ادارات کل آموزش‌پرورش قرار دهد. به طور قطع، دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی جلسات دیگری را در ارتباط با برنامه تغذیه رایگان مدارس برگزار می‌کند تا نتیجه نهایی برای مهر ماه مشخص شود.

دستورالعمل تغذیه مدارس در صورت مجازی‌شدن آموزش

اسماعیل‌زاده درباره چگونگی توزیع این بسته‌های مغذی در شرایط تعطیلی مدارس نیز توضیح داد: علاوه بر مسائل سال گذشته کشور، مسائلی مانند آلودگی هوا و بارندگی‌های فصلی نیز سبب مجازی‌شدن مدارس می‌شود. اجرای برنامه تغذیه مدارس در صورت مجازی‌شدن آموزش را در دستور کار قرار داده‌ایم تا اجرای برنامه در صورت مجازی شدن مدارس روی زمین نماند. این دستورالعمل تا مهر ماه نهایی می‌شود.

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برچسب ها
شیر مدارس وزارت بهداشت تغذیه رایگان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
9
پاسخ
وزارت بهداشت هر روز به كارمندهاي خودش شير ميده
تامين اعتبار براي كاركنان وزارت خانه كه بالغ بر 3 هزار نفرن، هست ولي براي مناطق محروم كه از نظر جمعيتي كم هستن نيست؟!
3 هزار كارمند ستادي هر روز...
بي انصافيه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
6
پاسخ
زمان بچگی ما به همه بچه های کشور تغذیه رایگان و شیر میدادند..این همه بگیر و ببند و سردرگمی نداشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
6
پاسخ
مگه مدارس هم شیر دارن؟ من معلم که سالهاست رنگ شیر در مدرسه ابتدایی مناطق محروم را هم ندیده ام
پاسخ ها
شهرام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
شیر آب فعلا دارند چون بطری آب کوچک هم شده 20.000 تومان
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
3
پاسخ
من خ نیکنام تهران مدرسه می رفتم شیر و نان و پنیر و گردو یا نان و پنیر و پسته می دادند که شیر ها پاکتی مثلثی هرمی ها بود و یادم یا می خوردیم یا جمع می کردیم می بردیم منزل چند روز یکبار مادرم با آنها ماست درست می کرد و پنیر را هم بعضی وقتها پنیر هلندی می دادند وای خدا بعضی وقتها به عنوان توپ با آن بازی می کردیم ...یادش بخیر
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