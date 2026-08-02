قتل باربر بازار تهران
اختلاف دو باربر بازار تهران سر جابهجایی یک بار سبک به درگیری خونین انجامید و یکی از آنها با وارد شدن ضربات چوب به سرش جان باخت. اکنون تحقیقات پلیس برای دستگیری قاتل فراری ادامه دارد.
به گزارش تابناک به نقل از سایت جنایی، تحقیقات کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران برای دستگیری مردی آغاز شده است که در جریان درگیری با همکارش در بازار تهران، با وارد کردن چند ضربه چوب به سر او، مرتکب قتل شد و سپس از محل گریخت.
این حادثه روز گذشته و پس از اعلام گزارش وقوع یک قتل در محدوده بازار تهران از سوی ماموران کلانتری ۱۱۳ بازار به پلیس آگاهی تهران بزرگ، در دستور کار تیم جنایی قرار گرفت.
پس از دریافت این گزارش، گروهی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به همراه تیم بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه شدند و تحقیقات خود را آغاز کردند.
بررسیهای اولیه در محل نشان داد مردی حدود ۴۰ تا ۴۵ساله بر اثر اصابت چند ضربه شدید چوب به سرش جان خود را از دست داده است. همچنین مشخص شد عامل ضربه مرگبار پیش از رسیدن ماموران از محل متواری شده است.
کارآگاهان در نخستین گام به تحقیق از شاهدان و کسبه اطراف پرداختند. بررسیهای میدانی نشان داد مقتول و متهم هر دو از باربران قدیمی بازار تهران بودند و با استفاده از گاری، بار واحدهای صنفی را در بازار جابهجا میکردند.
ادامه تحقیقات حکایت از آن داشت که اختلاف میان این دو نفر از زمانی آغاز شد که هر دو برای حمل یک بار سبک متعلق به یکی از واحدهای صنفی اعلام آمادگی کرده بودند. این اختلاف ابتدا به مشاجره لفظی کشیده شد، اما دقایقی بعد درگیری شدت گرفت و به نزاع فیزیکی تبدیل شد.
بر اساس یافتههای اولیه، متهم در جریان این درگیری یک قطعه چوب را برداشت و چند ضربه پیاپی به سر همکار خود وارد کرد. شدت ضربات به حدی بود که مرد باربر در همان محل جان خود را از دست داد و فرصت انتقال او به مرکز درمانی نیز فراهم نشد.
عامل جنایت نیز پس از ارتکاب قتل از محل گریخت و سعی کرد پیش از حضور پلیس، خود را از صحنه دور کند.
پس از پایان بررسیهای تخصصی در صحنه جرم، جسد مقتول با دستور مقام قضایی برای انجام معاینات دقیقتر و تعیین علت قطعی مرگ به سالن تشریح پزشکی قانونی کهریزک منتقل شد.
همزمان کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با شناسایی هویت قاتل فراری، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی خود را برای دستگیری او آغاز کردهاند.
تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد و ماموران در تلاشاند متهم را در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و بازداشت کنند تا زوایای دیگر این جنایت روشن شود.