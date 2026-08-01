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بازدید «شینا انصاری» از محل ورود آب از افغانستان به ایران

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با حضور در سد جریکه از محل ورود آب از کشور افغانستان به ایران بازدید کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۶۵۳
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5557 بازدید
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شینا انصاری

به گزارش تابناک به نقل از مهر، شینا انصاری بعد ازظهر شنبه در جریان سفر به منطقه سیستان، با حضور در سد جریکه، از محل ورود آب از کشور افغانستان به ایران بازدید کرد.

در این بازدید، وضعیت ورود آب، روند انتقال آن و شرایط منابع آبی منطقه مورد بررسی قرار گرفت و آخرین وضعیت تأمین حقابه و تأثیر آن بر منابع آب و تالاب بین‌المللی هامون ارزیابی شد.

در ادامه، بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آب، تداوم همکاری‌های بین‌بخشی برای صیانت از منابع آبی منطقه و اهمیت حفظ و احیای تالاب بین‌المللی هامون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم های کشور تاکید شد.

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برچسب ها
شینا انصاری سازمان محیط زیست سیستان و بلوچستان زابل سیستان افغانستان تالاب هامون حقابه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Netherlands (Kingdom of the)
|
۲۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
1
پاسخ
یک محیط بان دون پایه را رئیس سازمان محیط زیست می کردید بهتر بود. چرا وقتی هیچ ایده ای ندارید ریاست را می پذیرید؟ این مسولیت است حق ناس است علیرغم امکانات وسیع، اهمال کاری های تان، بی دانشی هایتان، خانواده ها را به خاک سیاه نشانده است.
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