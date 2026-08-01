جزئیات مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر شهید مدافع امنیت، مهدی مهدوی کیا اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اعلام کرد: امروز شنبه ۱۰ مردادماه، پس از اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد جامع محله اسلام‌آباد شهر خورزوق برگزار می‌شود.

همزمان با برگزاری این مراسم، آیین‌های وداع و گرامیداشت شهید مهدوی‌کیا با حضور مردم شهیدپرور در شهر‌های خورزوق، دستگرد و دولت‌آباد نیز برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مهدی مهدوی‌کیا نیز صبح روز یکشنبه ۱۱ مردادماه از ساعت ۹ برگزار می‌شود.

این مراسم از سه‌راه شهید سلیمانی شهر خورزوق آغاز و پیکر مطهر شهید برای خاک‌سپاری به سمت گلزار شهدای محله اسلام‌آباد تشییع خواهد شد.