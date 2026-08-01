اعلام جزئیات تشییع پیکر شهید مهدی مهدویکیا
جزئیات مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر شهید مدافع امنیت، مهدی مهدوی کیا اعلام شد
کد خبر: ۱۳۸۷۵۶۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اعلام کرد: امروز شنبه ۱۰ مردادماه، پس از اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد جامع محله اسلامآباد شهر خورزوق برگزار میشود.
همزمان با برگزاری این مراسم، آیینهای وداع و گرامیداشت شهید مهدویکیا با حضور مردم شهیدپرور در شهرهای خورزوق، دستگرد و دولتآباد نیز برگزار خواهد شد.
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مهدی مهدویکیا نیز صبح روز یکشنبه ۱۱ مردادماه از ساعت ۹ برگزار میشود.
این مراسم از سهراه شهید سلیمانی شهر خورزوق آغاز و پیکر مطهر شهید برای خاکسپاری به سمت گلزار شهدای محله اسلامآباد تشییع خواهد شد.
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انتشار یافته: ۴
این مهدوی کیا کجا و اون مهدوی کیا کجا
آدم خجالت میکشه از اینکه اینها هم اسم و فامیلی هستن
آدم خجالت میکشه از اینکه اینها هم اسم و فامیلی هستن
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰