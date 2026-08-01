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اعلام جزئیات تشییع پیکر شهید مهدی مهدوی‌کیا

جزئیات مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر شهید مدافع امنیت، مهدی مهدوی کیا اعلام شد
کد خبر: ۱۳۸۷۵۶۶
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102343 بازدید
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۴
تشییع پیکر شهید

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اعلام کرد: امروز شنبه ۱۰ مردادماه، پس از اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد جامع محله اسلام‌آباد شهر خورزوق برگزار می‌شود.

همزمان با برگزاری این مراسم، آیین‌های وداع و گرامیداشت شهید مهدوی‌کیا با حضور مردم شهیدپرور در شهر‌های خورزوق، دستگرد و دولت‌آباد نیز برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مهدی مهدوی‌کیا نیز صبح روز یکشنبه ۱۱ مردادماه از ساعت ۹ برگزار می‌شود.

این مراسم از سه‌راه شهید سلیمانی شهر خورزوق آغاز و پیکر مطهر شهید برای خاک‌سپاری به سمت گلزار شهدای محله اسلام‌آباد تشییع خواهد شد.

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برچسب ها
تشییع شهید مدافع امنیت مراسم وداع
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲۸
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
227
75
پاسخ
این مهدوی کیا کجا و اون مهدوی کیا کجا
آدم خجالت میکشه از اینکه اینها هم اسم و فامیلی هستن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
چرا ؟؟؟
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
24
63
پاسخ
سلام خدا رحمتش کند تبریک شهادت
ه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
111
63
پاسخ
چقدر تفاوت است میان خائن و‌وژن فروش و خادم و حافظ امنیت وطن بینهایت رحمت حق بر این شهید عزیز و دیگر شهدای والا مقام
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