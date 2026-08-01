پست خداحافظی میلاد محمدی از پرسپولیس
میلاد محمدی با انتسار پستی در صفحه شخصیاش، خداحافظی خود از پرسپولیس را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۳۶| |
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به گزارش تابناک؛ میلاد محمدی با انتسار پستی در صفحه شخصیاش، خداحافظی خود از پرسپولیس را اعلام کرد.
محمدی نوشت: امروز با قلبی پر از احساس، ازخانوادهای خداحافظی میکنم که همیشه بخشی از وجودم خواهند ماند.
از همتیمیهای عزیزم بابت تمام لحظههای فراموشنشدنی، و از هوادارانی که در هر شرایطی کنارم بودند، از صمیم قلب سپاسگزارم.
تا همیشه قدردان محبت شما خواهم بود. پرسپولیس قهرمان
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