پست خداحافظی میلاد محمدی از پرسپولیس

میلاد محمدی با انتسار پستی در صفحه شخصی‌اش، خداحافظی خود از پرسپولیس را اعلام کرد.

به گزارش تابناک؛ میلاد محمدی با انتسار پستی در صفحه شخصی‌اش، خداحافظی خود از پرسپولیس را اعلام کرد.

محمدی نوشت: امروز با قلبی پر از احساس، ازخانواده‌ای خداحافظی می‌کنم که همیشه بخشی از وجودم خواهند ماند.

از هم‌تیمی‌های عزیزم بابت تمام لحظه‌های فراموش‌نشدنی، و از هوادارانی که در هر شرایطی کنارم بودند، از صمیم قلب سپاسگزارم.

تا همیشه قدردان محبت شما خواهم بود. پرسپولیس قهرمان