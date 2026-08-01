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پست خداحافظی میلاد محمدی از پرسپولیس

میلاد محمدی با انتسار پستی در صفحه شخصی‌اش، خداحافظی خود از پرسپولیس را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۳۶
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4676 بازدید
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به گزارش تابناک؛ میلاد محمدی با انتسار پستی در صفحه شخصی‌اش، خداحافظی خود از پرسپولیس را اعلام کرد. 

محمدی نوشت: امروز با قلبی پر از احساس، ازخانواده‌ای خداحافظی می‌کنم که همیشه بخشی از وجودم خواهند ماند.

از هم‌تیمی‌های عزیزم بابت تمام لحظه‌های فراموش‌نشدنی، و از هوادارانی که در هر شرایطی کنارم بودند، از صمیم قلب سپاسگزارم.

تا همیشه قدردان محبت شما خواهم بود. پرسپولیس قهرمان

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میلاد محمدی پرسپولیس تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
فرزاد پرسپولیسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
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پاسخ
حالا که بهت نیاز هست فرار کن برو بعد دوباره بیا دوباره چند میلیارد طلب کن،به خدا امسال تو مایه ننگ کشور و فوتبال و باشگاه پرسپولیس هستید
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tabnak.ir/005oxc
tabnak.ir/005oxc