سقوط خونین پراید به دره در محور ساری – کیاسر

واژگونی و سقوط یک دستگاه خودروی پراید به دره در محور ساری–کیاسر، چهار مصدوم برجا گذاشت که دو کودک توسط نیروهای هلال‌احمر و سایر مصدومان با همکاری اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش تابناک، غلامعلی فخاری مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران از امدادرسانی نیروهای عملیاتی این جمعیت به حادثه سقوط یک دستگاه خودروی پراید به دره در محور ساری–کیاسر خبر داد.

فخاری اشرفی اظهار کرد: گزارشی مبنی بر واژگونی و سقوط یک دستگاه خودروی پراید در محدوده روستای خارخون در محور ساری–کیاسر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر (EOC) اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی متشکل از سه نجاتگر به همراه یک دستگاه آمبولانس از پایگاه امداد و نجات کیاسر به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارزیابی صحنه، اقدامات امدادی و پیش‌بیمارستانی برای مصدومان انجام گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران با بیان اینکه این حادثه پنج حادثه‌دیده داشت، گفت: در این سانحه چهار نفر مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه، دو دختربچه ۶ و ۸ ساله توسط نیروهای هلال‌احمر به بیمارستان بوعلی ساری منتقل شدند و انتقال سایر مصدومان نیز با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی انجام شد.