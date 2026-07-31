بازگشت رسمی وحید امیری به فولاد + عکس

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، امیری فصل گذشته پس از پایان دوران طولانی حضورش در پرسپولیس به فولاد پیوست و کار خود را زیر نظر یحیی گل‌محمدی آغاز کرد. او در چهار مسابقه متوالی برای تیم اهوازی به میدان رفت، اما برخورد با یکی از دروازه‌بان‌های فولاد در جریان تمرین به پارگی رباط صلیبی این بازیکن منجر شد و ادامه فصل را از دست داد.

وینگر باتجربه فولاد پس از انجام عمل جراحی، ماه‌ها مراحل درمان و بازتوانی را پشت سر گذاشت و در هفته‌های گذشته برای رسیدن به آمادگی کامل در تمرینات پرسپولیس شرکت کرد. حضور دوباره او در جمع سرخ‌پوشان پایتخت احتمال بازگشتش به این تیم را مطرح کرد، اما مهدی تارتار تصمیمی برای اضافه کردن امیری به فهرست پرسپولیس نگرفت.

پس از منتفی شدن بازگشت امیری به پرسپولیس، مذاکرات او با فولاد انجام شد و در نهایت طرفین برای ادامه همکاری به توافق رسیدند.