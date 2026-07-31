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بازگشت رسمی وحید امیری به فولاد + عکس

باشگاه فولاد خوزستان به صورت رسمی از تمدید قرارداد وحید امیری خبر داد تا این بازیکن باتجربه پس از پشت سر گذاشتن یک فصل دشوار، برای یک سال دیگر در جمع قرمزپوشان اهوازی حضور داشته باشد.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۷۹
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3285 بازدید
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وحید امیری

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، امیری فصل گذشته پس از پایان دوران طولانی حضورش در پرسپولیس به فولاد پیوست و کار خود را زیر نظر یحیی گل‌محمدی آغاز کرد. او در چهار مسابقه متوالی برای تیم اهوازی به میدان رفت، اما برخورد با یکی از دروازه‌بان‌های فولاد در جریان تمرین به پارگی رباط صلیبی این بازیکن منجر شد و ادامه فصل را از دست داد. 

وینگر باتجربه فولاد پس از انجام عمل جراحی، ماه‌ها مراحل درمان و بازتوانی را پشت سر گذاشت و در هفته‌های گذشته برای رسیدن به آمادگی کامل در تمرینات پرسپولیس شرکت کرد. حضور دوباره او در جمع سرخ‌پوشان پایتخت احتمال بازگشتش به این تیم را مطرح کرد، اما مهدی تارتار تصمیمی برای اضافه کردن امیری به فهرست پرسپولیس نگرفت. 

پس از منتفی شدن بازگشت امیری به پرسپولیس، مذاکرات او با فولاد انجام شد و در نهایت طرفین برای ادامه همکاری به توافق رسیدند. 

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وحید امیری پرسپولیس فولاد قرارداد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
0
پاسخ
یعنی چه فولاد خوزستان چه نیازی به تیم فوتبال با مخارج سنگین دارد،بلکه وظیفه اجتماعی فولاد خوزستان حمایت از مردم مناطق محروم وساخت مدارس وتشویق به ورزش همگانی است.
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