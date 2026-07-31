جزییات پیشنویس خلع سلاح حماس در غزه
به گزارش تابناک، شبکه الجزیره اعلام کرد پیشنویسی که گفته میشود حماس و دیگر گروههای فلسطینی درباره خلع سلاح با آن موافقت کردهاند، شامل آغاز روند انحصار و ذخیره کردن سلاح سنگین و پایگاههای تولید نظامی و انبارهای سلاح و تونلهاست.
در این پیشنویس آغاز این روند به تکمیل تعهدات باقیمانده از پروتکل توافق شرم الشیخ مشروط شده است.
این پیشنویس آغاز روند انحصار سلاح را به ورود کمیته ملی و استقرار نیروی حافظ ثبات بینالمللی در نوار غزه مرتبط کرده است.
طبق گزارش الجزیره، این پیشنویس که گفته میشود حماس و دیگر گروههای فلسطینی با آن موافقت کردهاند مبتنی بر این مسئله است که کمیته ملی اداره روند انحصار و ذخیره کردن سلاح و اجرای آن را بر عهده بگیرد.
این پیشنویس شامل اجرای روند انحصار و ذخیره کردن سلاح به صورت تدریجی است و بر اساس آن یک جدول زمانی برای اجرای این روند ظرف ۱۴ روز اعلام میشود و اجازه تمدید مهلت جدول زمانی را میدهد که مشروط به موافقت تمام طرفها با نقشه راه است.
بر اساس گزارش الجزیره، این پیشنویس مراحل انحصار سلاح را به عقب نشینی تدریجی رژیم صهیونیستی از مناطق تحت کنترل خود در غزه مرتبط میکند و قرار است یک کمیته تحقیقات بینالمللی نظارت بر روند انحصار سلاح و اجرای آن را با حمایت نیروی حافظ ثبات بین المللی بر عهده بگیرد.
قرار است تمام گروههای فلسطینی در روند انحصار سلاح و ذخیره کردن آن مشارکت داشته باشند و هیچگونه سلاحی به اسرائیل یا طرفهای غیر فلسطینی منتقل نشود و تنها کمیته ملی وظیفه حفظ سلاح یا ذخیره کردن یا کنترل آن در غزه را بر عهده داشته باشد.
طبق این پیش نویس کمیته ملی بعد از تکمیل بندهای هفتم تا دهم نقشه راه کنترل سلاح در غزه را بر عهده خواهد گرفت. اجرای تدابیر مربوط به ذخیره سلاح بخشی از یک روند فراگیر برای اجرای طرح صلح است. حل پرونده سلاح به ایجاد یک مسیر مورد اعتماد برای تعیین سرنوشت فلسطین و تشکیل کشور فلسطین مرتبط شده است.
ساعتی پیش از اعلام این توافق، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده بود که مقاومت فلسطین با خلع سلاح موافقت کرده است.
«غازی حمد» عضو ارشد دفتر سیاسی مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در گفتوگو با الجزیره نیز درباره این ادعا اعلام کرد که موضوع خلع سلاح به خروج اسرائیل از غزه و پیشرفت روند بازسازی این منطقه بستگی دارد.
غازی حمد در این رابطه گفت: «اسرائیل در موضوع خلع سلاح دخالتی نخواهد داشت و این وظیفه بر عهده کمیته ملی خواهد بود.»
حمد افزود مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی «سخت و دشوار» بوده و حماس تلاش کرده است بهترین فرمول ممکن را برای دستیابی به توافق به دست آورد.
با این حال جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که توافق گروههای فلسطینی که در رسانهها منتشر شده، دقیق نیست و این جنبش با ساختار کنونی که منتشر شده، موافق نیست.