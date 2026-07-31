صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

جزییات پیش‌نویس خلع سلاح حماس در غزه

الجزیره جزئیات پیش‌نویس سند مربوط به کنار گذاشته شدن سلاح مقاومت در نوار غزه را که ادعا شده حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی با آن موافقت کرده‌اند، منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۰۹
| |
2334 بازدید
 
جزییات پیش‌نویس خلع سلاح حماس در غزه

به گزارش تابناک، شبکه الجزیره اعلام کرد پیش‌نویسی که گفته می‌شود حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی درباره خلع سلاح با آن موافقت کرده‌اند، شامل آغاز روند انحصار و ذخیره کردن سلاح سنگین و پایگاه‌های تولید نظامی و انبارهای سلاح و تونل‌هاست.

در این پیش‌نویس آغاز این روند به تکمیل تعهدات باقی‌مانده از پروتکل توافق شرم الشیخ مشروط شده است.

این پیش‌نویس آغاز روند انحصار سلاح را به ورود کمیته ملی و استقرار نیروی حافظ ثبات بین‌المللی در نوار غزه مرتبط کرده است.

طبق گزارش الجزیره، این پیش‌نویس که گفته می‌شود حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی با آن موافقت کرده‌اند مبتنی بر این مسئله است که کمیته ملی اداره روند انحصار و ذخیره کردن سلاح و اجرای آن را بر عهده بگیرد.

این پیش‌نویس شامل اجرای روند انحصار و ذخیره کردن سلاح به صورت تدریجی است و بر اساس آن یک جدول زمانی برای اجرای این روند ظرف ۱۴ روز اعلام می‌شود و اجازه تمدید مهلت جدول زمانی را می‌دهد که مشروط به موافقت تمام طرف‌ها با نقشه راه است.

بر اساس گزارش الجزیره، این پیش‌نویس مراحل انحصار سلاح را به عقب نشینی تدریجی رژیم صهیونیستی از مناطق تحت کنترل خود در غزه مرتبط می‌کند و قرار است یک کمیته تحقیقات بین‌المللی نظارت بر روند انحصار سلاح و اجرای آن را با حمایت نیروی حافظ ثبات بین المللی بر عهده بگیرد.

قرار است تمام گروه‌های فلسطینی در روند انحصار سلاح و ذخیره کردن آن مشارکت داشته باشند و هیچ‌گونه سلاحی به اسرائیل یا طرف‌های غیر فلسطینی منتقل نشود و تنها کمیته ملی وظیفه حفظ سلاح یا ذخیره کردن یا کنترل آن در غزه را بر عهده داشته باشد.

طبق این پیش نویس کمیته ملی بعد از تکمیل بندهای هفتم تا دهم نقشه راه کنترل سلاح در غزه را بر عهده خواهد گرفت. اجرای تدابیر مربوط به ذخیره سلاح بخشی از یک روند فراگیر برای اجرای طرح صلح است. حل پرونده سلاح به ایجاد یک مسیر مورد اعتماد برای تعیین سرنوشت فلسطین و تشکیل کشور فلسطین مرتبط شده است.

ساعتی پیش از اعلام این توافق، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده بود که مقاومت فلسطین با خلع سلاح موافقت کرده است.

«غازی حمد» عضو ارشد دفتر سیاسی مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در گفت‌وگو با الجزیره نیز درباره این ادعا اعلام کرد که موضوع خلع سلاح به خروج اسرائیل از غزه و پیشرفت روند بازسازی این منطقه بستگی دارد.

غازی حمد در این رابطه گفت: «اسرائیل در موضوع خلع سلاح دخالتی نخواهد داشت و این وظیفه بر عهده کمیته ملی خواهد بود.»

حمد افزود مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی «سخت و دشوار» بوده و حماس تلاش کرده است بهترین فرمول ممکن را برای دستیابی به توافق به دست آورد.

با این حال جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که توافق گروه‌های فلسطینی که در رسانه‌ها منتشر شده، دقیق نیست و این جنبش با ساختار کنونی که منتشر شده، موافق نیست.

 
 
اشتراک گذاری
برچسب ها
غزه حماس خلع سلاح خلع سلاح مقاومت
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
جمهوری اسلامی ایران چه درس هابی از جنگ گرفت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
فوری: حملات سعودی-آمریکایی به مواکب اربعین در کربلا
عکس: تنها نقطه زمین که سندش رسما به نام امام زمان(عج) است
استقبال از پیکر خلبان قهرمان سوخو ۲۴ در پایگاه هفتم شکاری شیراز
تذکر جدی عارف به وزیر اقتصاد/ تکرار شود، وزیر را عزل می‌کنیم
آشتی چهره‌های سینما در پیاده‌روی اربعین
قول نتانیاهو به ترامپ درباره شرط حمله به ایران
تصاویر حمله پهپادی روسیه به کشتی ترکیه‌ای
چرخش امارات به تنش زدایی با ایران با دستور مذاکره مستقیم؛ «بن زاید» چرا تغییر رویه داد؟
چین خطاب به آمریکا:عقب‌نشینی کن یا منتظر تلافی باش
تلاش موساد و سیا برای ردیابی رهبر انقلاب
آمریکا نباید ایران را از مدیریت تنگه هرمز کنار بگذارد/ هر ایده‌ای باید با مشارکت ایران باشد
مدارس در مهرماه امسال بازگشایی نخواهد شد
نیسان تیانا بازگشت؛ سدانی که آمده تا ثابت کند دوران باشکوه سدان‌های ژاپنی هنوز تمام نشده است
رسانه آمریکایی:۲هفته جنگ سخت با ایران داریم
تقابل دوباره سنا و کاخ سفید برای جنگ با ایران
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۱۱۴ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۸ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۷ نظر)
تمسخر مجری زحمت کش توسط فردوسی پور!  (۶۸ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۳ نظر)
لبخند از لب‌های سینما رفت؛ از  اکبر عبدی چه ارثی به جا ماند؟  (۴۹ نظر)
توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی  (۴۳ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۲ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
توییت ترامپ: حمله به خارک  (۴۱ نظر)
تعرض رژیم اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر؛ «دلقک کی یف» با آتش بازی نکند!  (۴۱ نظر)
دلیل فوت اکبر عبدی چه بود؟  (۴۰ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
متقاضیان مسکن، دیگر فقط خانوارها نیستند/ تغییر الگوی تقاضا درجامعه ایرانی  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ovZ
tabnak.ir/005ovZ