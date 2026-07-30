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اعلام آخرین قیمت نفت در جهان
امروز آخرین قیمت نفت به ۹۲.۸۲ دلار رسید.
کد خبر:
۱۳۸۷۲۸۹
تاریخ انتشار:
۰۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۵
30 July 2026
کد خبر:
۱۳۸۷۲۸۹
|
۰۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۵
30 July 2026
|
9751
بازدید
9751
بازدید
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نفت
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