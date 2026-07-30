ادعای جنجالی سیانان درباره چرخش ناگهانی ریاض!
سیانان در این گزارش با بیان اینکه عربستان سعودی طی دهه گذشته بر جذب سرمایهگذاری خارجی و تبدیل شدن به قطب اقتصادی منطقه متمرکز بوده و سیاست تنشزدایی را در پیش گرفته بوده است، می افزاید: اما به نظر میرسد که این استراتژی اکنون با بحران جدی مواجه شده است زیرا عربستان خود را در معرض توفان میبیند.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این گزارش میافزاید که افزایش تنشهای نظامی در منطقه، فشارها بر عربستان را افزایش داده و این کشور را در موقعیتی دشوار میان حفظ روابط خود با متحدان و جلوگیری از ورود مستقیم به درگیری قرار داده است.
در ادامه این گزارش آمده است: حملات اخیر حوثیها (انصارالله یمن) به تاسیسات نفتی در ساحل دریای سرخ و اعلام محاصره تردد کشتیهای عربستان در تنگه بابالمندب، چالش بزرگی برای ریاض ایجاد کرده است چراکه بخش عمده صادرات نفت عربستان به دلیل اختلال در تنگه هرمز، از مسیر دریای سرخ انجام میشود.
بر اساس این گزارش، عربستان هزینههای سنگینی را برای مدرنسازی ارتش خود متحمل شده اما گستردگی خاک، خطوط ساحلی و تاسیسات نفتی پراکنده این کشور، دفاع از آن را دشوار کرده است.
این گزارش میافزاید که عربستان سعودی در حال حاضر با ضربه اقتصادی قابل توجهی از درگیریها در منطقه روبرو است چرا که در سه ماهه اول سال جاری میلادی (۲۰۲۶)، بزرگترین کسری بودجه سه ماهه خود را از سال ۲۰۱۸ ثبت کرد زیرا هزینهها را برای جبران اثرات جنگ و اقتصاد راکد افزایش داد.
بنا بر این گزارش، نگرانیهای امنیتی و پیامدهای اقتصادی ناشی از بیثباتی منطقه از جمله تأثیر بر بازار انرژی و مسیرهای کشتیرانی از مهمترین دغدغههای مقامهای عربستان به شمار میرود.
سیانان در پایان این گزارش با بیان اینکه به نظر میرسد صبر عربستان پس از ماهها تحمل حملات و فشارهای اقتصادی به پایان رسیده است، نوشت که ریاض به وضوح تصمیم گرفته است از این پس هر حمله جدیدی به این کشور را با واکنش نظامی فوری و مستقیم پاسخ دهد.