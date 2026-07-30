آژیرهای خطر در اردن به صدا درآمد
منابع عربی اعلام کردند که لحظاتی پیش چند انفجار پایگاه موفقالسلطی اردن را به لرزه درآورده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۷۴| |
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به گزارش تابناک؛ بامداد پنجشنبه، همزمان با فعال شدن آژیرهای خطر، صدای چند انفجار مهیب از داخل اردن شنیده شده است.
رسانههای عربی هدف موج جدید حملات را پایگاه هوایی موفق السلطی اعلام کردهاند.
کاربران شبکههای اجتماعی از برخاستن ستونهای دود از این پایگاه خبر میدهند.
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کسی که خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه.حالا حالاها باید تن شون بلرزه .😵💫