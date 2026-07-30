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آژیرهای خطر در اردن به صدا درآمد

منابع عربی اعلام کردند که لحظاتی پیش چند انفجار پایگاه موفق‌السلطی اردن را به لرزه درآورده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۷۴
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4314 بازدید
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آژیر خطر در اردن

به گزارش تابناک؛ بامداد پنجشنبه، همزمان با فعال شدن آژیرهای خطر، صدای چند انفجار مهیب از داخل اردن شنیده شده است.

رسانه‌های عربی هدف موج جدید حملات را پایگاه هوایی موفق السلطی اعلام کرده‌اند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی از برخاستن ستون‌های دود از این پایگاه خبر می‌دهند.

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اردن آژیر خطر انفجار
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
0
0
پاسخ
کسی که خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه.حالا حالاها باید تن شون بلرزه .😵‍💫
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
0
0
پاسخ
چیزی که مشخص آلمان انگلیس فرانسه حتما به اسرائیل و امریکا کمک خواهند کرد - باید از نابودی امکانات به کشته گرفتن از دشمن روی بیاوریم به شکلی که نتوانند تعداد کشته پنهان کنند - صبر و انسانیت حدی دارد
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