منابع عربی اعلام کردند که لحظاتی پیش چند انفجار پایگاه موفق‌السلطی اردن را به لرزه درآورده است.

آژیرهای خطر در اردن به صدا درآمد

به گزارش تابناک؛ بامداد پنجشنبه، همزمان با فعال شدن آژیرهای خطر، صدای چند انفجار مهیب از داخل اردن شنیده شده است.

رسانه‌های عربی هدف موج جدید حملات را پایگاه هوایی موفق السلطی اعلام کرده‌اند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی از برخاستن ستون‌های دود از این پایگاه خبر می‌دهند.