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دردسر جدید برای استقلال و پرسپولیس

مدیران ورزشگاه دستگردی قصد دارند حدود یک ماه دیگر زمین چمن ورزشگاه را زیر کشت ببرند و به طور کامل زمین چمن تغییر کند.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۴۱
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3873 بازدید
زمین چمن

به گزارش تابناک، مرادی مدیر باشگاه پاس قوامین در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با احتمال کشت زمین چمن این ورزشگاه گفت: یک تا دو هفته بعد این کار را باید انجام دهیم. اگر این اتفاق رخ دهد برای هفته اول مسابقات میزبانی نخواهیم کرد.

با این اوصاف اگر ورزشگاه دستگردی زیر کشت برود فقط ورزشگاه شهدای شهر قدس در اختیار سه تیم تهرانی استقلال، پرسپولیس و پیکان خواهد بود.

همچنین روز جمعه هم قرار است مسابقه دوستانه دو تیم استقلال و فولاد در ورزشگاه پاس قوامین برگزار شود. این در حالی است که هر دو تیم استقلال و پرسپولیس برای در میزبانی مسابقات فصل جدید در این ورزشگاه، با هم رقابتی نامحسوس دارند.

از سوی دیگر ورزشگاه تختی نیز مدت‌هاست غیرقابل‌استفاده شده و ورزشگاه آزادی هم تا نیم‌فصل آماده برگزاری مسابقات نیست.

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استقلال پرسپولیس ورزشگاه زمین چمن چمن ورزشگاه ورزشگاه دستگردی ورزشگاه تختی
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