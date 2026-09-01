وقایع اتفاقیه؛
نخستین عکس صحنهپردازیشده تاریخ چگونه ثبت شد؟
ایپولیت بایار، هنرمند و مخترع فرانسوی، یکی از نخستین کسانی بود که در سال ۱۸۳۹ به روشی برای ثبت دائمی تصویر دست یافت، اما در رقابت با لویی داگر و در نتیجه حمایت سیاسی فرانسوا آراگو، نام او در حاشیه تاریخ عکاسی قرار گرفت. بایار در اعتراض به این بیاعتنایی، تصویری صحنهپردازیشده از خود بهعنوان مردی غرقشده ثبت کرد و در توضیح آن نوشت که دولت پس از حمایت از داگر، برای او کاری انجام نداده است. این خودنگاره که با نشانههایی چون کفن، کلاه حصیری، گلدان و مجسمه طراحی شده بود، نهتنها نخستین عکس صحنهپردازیشده شناخته میشود، بلکه از نخستین نمونههای استفاده نمادین و غیرواقعگرایانه از عکاسی نیز به شمار میرود. اثری که از همان آغاز تاریخ این رسانه نشان داد عکس لزوماً بازتاب مستقیم حقیقت نیست و میتواند ابزاری برای اعتراض، روایتپردازی و بیان خلاقانه باشد. جزئیات این ماجرا را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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