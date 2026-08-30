وقایع اتفاقیه؛
چهرههایی که مجسمهسازان پس از جنگ جهانی اول دوباره ساختند
جنگ جهانی اول تنها میلیونها کشته بر جای نگذاشت، بلکه هزاران سرباز را با جراحات شدید صورت به خانه بازگرداند. در دورانی که جراحی پلاستیک هنوز در ابتدای راه بود، بسیاری از این آسیبها فراتر از توان پزشکان محسوب میشد. همین مسئله باعث شد گروهی از هنرمندان و مجسمهسازان وارد میدان شوند و با ساخت ماسکهای فلزی بسیار ظریف، امکان بازگشت این سربازان به زندگی اجتماعی را فراهم کنند. یکی از شناختهشدهترین چهرههای این جریان، «آنا کولمن لَد» بود که در کارگاه صلیب سرخ آمریکا در پاریس، با قالبگیری از صورت مجروحان و ساخت ماسکهای مسی دستساز، چهرهای نزدیک به ظاهر پیش از جنگ برای آنان خلق میکرد. این ماسکها که با رنگ، موی طبیعی و حتی سبیلهای دستساز تکمیل میشدند، یکی از کمتر شناختهشدهترین اما انسانیترین تلاشها برای التیام زخمهای جنگ جهانی اول به شمار میروند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک روایت میکند که چگونه هنر، جایی که پزشکی به بنبست میرسید، به یاری قربانیان جنگ آمد.
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