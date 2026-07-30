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روانبخش در گفتگو با تابناک:

حمله به موکب عزاداران نشانه استیصال آمریکا و عربستان است / حضور مردم در اربعین پررنگ‌تر می‌شود

نماینده مردم قم در مجلس با محکوم کردن حمله آمریکا و عربستان به مواضع حشدالشعبی و یک موکب عزاداری در استان نینوا، گفت: هدف این اقدام، ایجاد رعب برای کاهش حضور زائران اربعین بود، اما این جنایت نه‌تنها نتیجه‌ای نخواهد داشت، بلکه حضور عاشقان اهل‌بیت(ع) را پررنگ‌تر خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۱۶۹
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19580 بازدید
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۱۰

حمله به موکب عزاداران نشانه استیصال آمریکا و عربستان است / حضور مردم در اربعین پررنگ‌تر می‌شود

حجت‌الاسلام قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به حملات اخیر آمریکا و عربستان به مواضع حشدالشعبی و یک موکب عزاداری امام حسین(ع) در استان نینوا که به شهادت تعدادی از عزاداران انجامید، اظهار کرد: رژیم سعودی با تفکر وهابی از اساس مخالف برگزاری مراسم عزاداری و زیارت ائمه اطهار(ع) است و این اقدام نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

وی افزود: چند روز قبل بهانه‌هایی مطرح کردند که گویا پهپادهایی از عراق به سمت عربستان شلیک شده است، اما این فضاسازی‌ها مقدمه‌ای برای حمله به موکب عزاداران امام حسین(ع) بود تا مردم را بترسانند و مانع شکل‌گیری اجتماع عظیم اربعین شوند؛ اجتماعی که میلیون‌ها شیعه از سراسر جهان در آن حضور پیدا می‌کنند.

حکام سعودی سابقه روشنی در دشمنی با شعائر شیعی دارند. از همان آغاز شکل‌گیری وهابیت، حمله به کربلا، کشتار مردم و هتک حرمت حرم مطهر امام حسین(ع) در کارنامه آنان ثبت شده است و امروز نیز همان تفکر خشک و افراطی ادامه دارد.

روانبخش با اشاره به سابقه تاریخی وهابیت تصریح کرد: حکام سعودی سابقه روشنی در دشمنی با شعائر شیعی دارند. از همان آغاز شکل‌گیری وهابیت، حمله به کربلا، کشتار مردم و هتک حرمت حرم مطهر امام حسین(ع) در کارنامه آنان ثبت شده است و امروز نیز همان تفکر خشک و افراطی ادامه دارد.

نماینده مردم قم خاطرنشان کرد: این‌ها تصور می‌کنند با چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای می‌توانند از حضور مردم در راهپیمایی اربعین جلوگیری کنند، در حالی که تجربه نشان داده است این جنایت‌ها نه‌تنها خللی در اراده مردم ایجاد نمی‌کند، بلکه اشتیاق و حضور آنان را پررنگ‌تر خواهد کرد.

وی در پایان با انتقاد از همراهی آمریکا با این حمله گفت: تأسف‌بارتر از اقدام سعودی‌ها، همراهی آمریکاست؛ کسانی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، اما پرونده‌ای مملو از جنایت و آدم‌کشی دارند و امروز نیز دستشان به خون زائران امام حسین(ع) آغشته شده است. این اقدامات، به جای تأمین اهداف آنان، روند افول و شکستشان را تسریع خواهد کرد؛ همان‌گونه که صدام پس از تعرض به حرم امام حسین(ع) و اهانت به مقدسات، سرانجام سقوط کرد.

به گزارش تابناک، عربستان و آمریکا بامداد امروز (چهارشنبه) در اقدامی مشترک، مواضع حشدالشعبی را در برخی شهرهای عراق هدف حملات خود قرار دادند که این حملات تبعات و واکنش‌های زیادی در داخل و خارج عراق داشته است.

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حشدالشعبی ایران آمریکا عراق جنگ رمضان جنگ 40 روزه خبر فوری تابناک تابناک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
16
2
پاسخ
باید پاسخ محکم و قاطعی به این قبیل جنایات داده بشه
نباید گذاشت چنین اقداماتی عادی بشه
البته این کارهای احمقانه نتیجش اتحاد بیشتر امت اسلامی و خصوصا دو ملت ایران و عراق و همچنین تنفر بیشتر از دشمنان قسم خورده ی اسلام میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
16
5
پاسخ
عربستان داره کاری میکنه که چند میلیون نیروی آزاده از کشورهای منطقه بریزن اونجا و کار این ام الفساد و پشتیبان نقشه های شوم دشمن رو یکسره کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
13
5
پاسخ
خااااک بر سر کشورهایی که ظاهرا مسلمانن ولی خاک خودشون رو دادن به یهودی ها که کشورهای مسلمان دیگه رو به خاک و خون بکشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
14
3
پاسخ
خاک توی سرعربستانی که ازهمون خونه خدا شرم ندارن
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
4
13
پاسخ
میشه عکسهای موکب عزاداری بزارید
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
4
10
پاسخ
چرا عکس موکب عزاداری نیس؟
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
15
3
پاسخ
آل سعود از حسادت می ترکه از دوستی ایران و عراق می ترکه بن سلمان چشم دیدن ایران را ندارد حتی چشم دیدن رهبر عزیزمان را هم نداشت وقتی می بیند که رهبر عزیزمان این همه محبوب ملت‌ها و آزادیخواهان جهان هست با خودش مقایسه می کنه واز حسادت می ترکه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
17
4
پاسخ
نشانه بدبختی و ذلیلی آمریکا و عربستان و اسرائیل است
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
14
4
پاسخ
مرگ بر وهابیت و آمریکای جنایتکار و خوک کثیف آن ترامپ قمار باز
لبیک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
17
2
پاسخ
عربستان خبیث گول امریکای تروریست رو خورده است
شک نکنید عربستان و امریکا در باتلاقی که خود ساخته اند غرق خواهند شد
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