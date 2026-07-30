نماینده مردم قم در مجلس با محکوم کردن حمله آمریکا و عربستان به مواضع حشدالشعبی و یک موکب عزاداری در استان نینوا، گفت: هدف این اقدام، ایجاد رعب برای کاهش حضور زائران اربعین بود، اما این جنایت نه‌تنها نتیجه‌ای نخواهد داشت، بلکه حضور عاشقان اهل‌بیت(ع) را پررنگ‌تر خواهد کرد.

حجت‌الاسلام قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به حملات اخیر آمریکا و عربستان به مواضع حشدالشعبی و یک موکب عزاداری امام حسین(ع) در استان نینوا که به شهادت تعدادی از عزاداران انجامید، اظهار کرد: رژیم سعودی با تفکر وهابی از اساس مخالف برگزاری مراسم عزاداری و زیارت ائمه اطهار(ع) است و این اقدام نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

وی افزود: چند روز قبل بهانه‌هایی مطرح کردند که گویا پهپادهایی از عراق به سمت عربستان شلیک شده است، اما این فضاسازی‌ها مقدمه‌ای برای حمله به موکب عزاداران امام حسین(ع) بود تا مردم را بترسانند و مانع شکل‌گیری اجتماع عظیم اربعین شوند؛ اجتماعی که میلیون‌ها شیعه از سراسر جهان در آن حضور پیدا می‌کنند.

حکام سعودی سابقه روشنی در دشمنی با شعائر شیعی دارند. از همان آغاز شکل‌گیری وهابیت، حمله به کربلا، کشتار مردم و هتک حرمت حرم مطهر امام حسین(ع) در کارنامه آنان ثبت شده است و امروز نیز همان تفکر خشک و افراطی ادامه دارد.

روانبخش با اشاره به سابقه تاریخی وهابیت تصریح کرد: حکام سعودی سابقه روشنی در دشمنی با شعائر شیعی دارند. از همان آغاز شکل‌گیری وهابیت، حمله به کربلا، کشتار مردم و هتک حرمت حرم مطهر امام حسین(ع) در کارنامه آنان ثبت شده است و امروز نیز همان تفکر خشک و افراطی ادامه دارد.

نماینده مردم قم خاطرنشان کرد: این‌ها تصور می‌کنند با چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای می‌توانند از حضور مردم در راهپیمایی اربعین جلوگیری کنند، در حالی که تجربه نشان داده است این جنایت‌ها نه‌تنها خللی در اراده مردم ایجاد نمی‌کند، بلکه اشتیاق و حضور آنان را پررنگ‌تر خواهد کرد.

وی در پایان با انتقاد از همراهی آمریکا با این حمله گفت: تأسف‌بارتر از اقدام سعودی‌ها، همراهی آمریکاست؛ کسانی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، اما پرونده‌ای مملو از جنایت و آدم‌کشی دارند و امروز نیز دستشان به خون زائران امام حسین(ع) آغشته شده است. این اقدامات، به جای تأمین اهداف آنان، روند افول و شکستشان را تسریع خواهد کرد؛ همان‌گونه که صدام پس از تعرض به حرم امام حسین(ع) و اهانت به مقدسات، سرانجام سقوط کرد.

به گزارش تابناک، عربستان و آمریکا بامداد امروز (چهارشنبه) در اقدامی مشترک، مواضع حشدالشعبی را در برخی شهرهای عراق هدف حملات خود قرار دادند که این حملات تبعات و واکنش‌های زیادی در داخل و خارج عراق داشته است.