جنگ از کجا فرماندهی میشود؟ نگاهی به مراکز فرماندهی و کنترل که مغز متفکر عملیاتهای نظامی هستند
وقتی صحبت از یک عملیات نظامی گسترده میشود، ذهن بیشتر مردم به سمت جنگندهها، ناوهای جنگی، موشکها و ستونهای زرهی میرود. اما در فاصلهای دورتر از میدان نبرد، در ساختمانهایی که شاید هیچگاه تصویرشان منتشر نشود، گروهی از افسران و متخصصان شبانهروز مقابل دیوارهایی پوشیده از نمایشگرهای بزرگ، نقشههای دیجیتال و سامانههای ارتباطی نشستهاند و هر ثانیه اطلاعاتی را دریافت، تحلیل و به واحدهای عملیاتی منتقل میکنند. اگر جنگندهها مشت یک ارتش باشند، این مراکز فرماندهی و کنترل، مغز آن هستند؛ جایی که تصمیمها گرفته میشود، مأموریتها تغییر میکند و گاهی سرنوشت یک نبرد تنها با چند جمله که از پشت یک کنسول مخابره میشود، دگرگون خواهد شد.
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به گزارش خبرنگار دفاعی و نظامی تابناک؛در جنگهای قدیمی، فرماندهان معمولاً روی تپهای مشرف به میدان نبرد میایستادند و با دوربین یا حتی چشم غیرمسلح، حرکت نیروهای خود و دشمن را زیر نظر میگرفتند. ارتباطات محدود بود و تصمیمها بر اساس آنچه دیده میشد اتخاذ میشد. اما میدان نبرد امروز دیگر چنین نیست. فاصله میان دو طرف ممکن است هزاران کیلومتر باشد، دهها یگان بهطور همزمان در هوا، دریا، خشکی، زیر دریا، فضا و حتی فضای سایبری فعالیت کنند و حجم اطلاعاتی که در هر دقیقه تولید میشود، از توان تحلیل یک انسان خارج باشد.
به همین دلیل، مراکز فرماندهی و کنترل به یکی از حیاتیترین بخشهای هر ارتش تبدیل شدهاند. این مراکز نه محل صدور دستورهای کلی، بلکه نقطهای هستند که دادههای دریافتی از دهها حسگر، رادار، ماهواره، پهپاد، هواپیما، کشتی و یگانهای زمینی در آن تجمیع میشود تا فرمانده بتواند تصویری نسبتاً دقیق از وضعیت میدان نبرد در اختیار داشته باشد.
یکی از مهمترین ویژگیهای جنگهای مدرن، سرعت تغییر شرایط است. هدفی که چند دقیقه قبل در یک نقطه قرار داشت، ممکن است اکنون دهها کیلومتر جابهجا شده باشد. یک سامانه پدافندی ممکن است خاموش شود، یک مسیر پروازی ناامن شود یا شرایط آبوهوا برنامه عملیات را تغییر دهد. اگر این اطلاعات با تأخیر به فرمانده برسد، تصمیمی که روی کاغذ درست بوده، در عمل ممکن است کاملاً اشتباه از آب دربیاید.
به همین دلیل، فرماندهی مدرن بیش از هر زمان دیگری به «تصویر عملیاتی مشترک» وابسته است؛ یعنی همه سطوح فرماندهی تلاش میکنند تا حد امکان، تصویری هماهنگ و بهروز از وضعیت میدان نبرد در اختیار داشته باشند. هرچه این تصویر کاملتر و سریعتر بهروزرسانی شود، احتمال تصمیمگیری صحیح نیز بیشتر خواهد بود.
در چنین ساختاری، ارتباطات تنها یک ابزار نیست؛ بلکه ستون فقرات عملیات است. اگر ارتباط میان مراکز فرماندهی و یگانهای عملیاتی مختل شود، حتی مجهزترین نیروها نیز با مشکل روبهرو خواهند شد. به همین دلیل، ارتشهای مدرن معمولاً از شبکههای ارتباطی چندلایه استفاده میکنند تا در صورت از دست رفتن یک مسیر، ارتباط از مسیر دیگری ادامه پیدا کند.
امروزه تصمیمگیری در میدان نبرد تنها به اطلاعات انسانی متکی نیست. حجم زیادی از دادهها توسط رادارها، سامانههای شناسایی، پهپادها، هواپیماهای هشدار زودهنگام، تصاویر ماهوارهای و حسگرهای مختلف تولید میشود. اما داده خام بهتنهایی ارزشی ندارد. ارزش واقعی زمانی ایجاد میشود که این اطلاعات در مدت کوتاهی تحلیل و به تصمیم عملیاتی تبدیل شود.
به همین دلیل، در مراکز فرماندهی مدرن، علاوه بر فرماندهان نظامی، متخصصان حوزههای مختلف نیز حضور دارند؛ کارشناسان اطلاعات، ارتباطات، هواشناسی، پشتیبانی، لجستیک، عملیات هوایی، دریایی و زمینی که هرکدام بخشی از پازل را تکمیل میکنند. تصمیم نهایی حاصل کنار هم قرار گرفتن همین اطلاعات است، نه برداشت یک فرد از شرایط میدان.
یکی دیگر از ویژگیهای این مراکز، توانایی مدیریت همزمان چندین عملیات است. در یک بحران بزرگ ممکن است دهها مأموریت بهصورت موازی در حال اجرا باشد؛ از رهگیری اهداف هوایی گرفته تا هدایت عملیات دریایی، پشتیبانی لجستیکی، مدیریت ترافیک پروازی و هماهنگی میان یگانهای مختلف. بدون یک ساختار منسجم، احتمال بروز اشتباه یا تداخل مأموریتها بهشدت افزایش پیدا میکند.
البته مراکز فرماندهی تنها در زمان جنگ فعال نیستند. در زمان صلح نیز بخش مهمی از فعالیت آنها به پایش مداوم محیط، اجرای رزمایشها، ارزیابی آمادگی نیروها و مدیریت بحرانهای احتمالی اختصاص دارد. همین فعالیت مستمر باعث میشود در صورت وقوع یک بحران واقعی، فرآیند تصمیمگیری از نقطه صفر آغاز نشود.
یکی از مهمترین درسهای جنگهای معاصر این بوده که فرماندهی نباید به یک نقطه محدود شود. به همین دلیل، بسیاری از ارتشها ساختارهای فرماندهی خود را بهگونهای طراحی کردهاند که در صورت از دست رفتن یک مرکز، سایر مراکز بتوانند وظایف آن را ادامه دهند. این رویکرد، انعطافپذیری و تابآوری سامانه فرماندهی را افزایش میدهد و احتمال اختلال گسترده را کاهش میدهد.
در سالهای اخیر، ورود هوش مصنوعی، پردازش داده و سامانههای تحلیل پیشرفته نیز شکل فعالیت این مراکز را تغییر داده است. امروزه بخش مهمی از دادهها پیش از آنکه به دست فرمانده برسد، توسط سامانههای نرمافزاری دستهبندی، اولویتبندی و تحلیل اولیه میشود. این موضوع به فرماندهان کمک میکند زمان کمتری صرف جستوجوی اطلاعات و زمان بیشتری صرف تصمیمگیری کنند.
با این حال، تجربه نبردهای مختلف نشان داده است که فناوری هرچقدر هم پیشرفته باشد، جایگزین قضاوت انسانی نمیشود. سامانهها میتوانند دادهها را پردازش کنند، اما تشخیص پیامدهای یک تصمیم، ارزیابی ریسک و انتخاب میان گزینههای مختلف همچنان بر عهده فرماندهان است.
از سوی دیگر، حفاظت از این مراکز به یکی از اولویتهای اصلی تبدیل شده است. زیرا هرگونه اختلال در چرخه فرماندهی و کنترل میتواند سرعت واکنش نیروها را کاهش دهد یا هماهنگی میان واحدها را مختل کند. به همین دلیل، طراحی این مراکز معمولاً با در نظر گرفتن استانداردهای بالای پایداری، امنیت اطلاعات و تداوم عملکرد انجام میشود.
شاید بتوان گفت جنگ مدرن بیش از هر زمان دیگری به «اطلاعات» وابسته شده است. اگر در گذشته برتری با ارتشی بود که توپخانه بیشتری داشت، امروز برتری اغلب نصیب طرفی میشود که سریعتر ببیند، دقیقتر تحلیل کند و زودتر تصمیم بگیرد. مراکز فرماندهی و کنترل دقیقاً برای تحقق همین هدف ایجاد شدهاند؛ جایی که هزاران داده پراکنده، به یک تصویر واحد تبدیل میشود و همان تصویر، مسیر عملیات را تعیین میکند.
شاید هیچگاه تصویر این اتاقها روی جلد مجلات نظامی نقش نبندد و فرماندهانی که ساعتها پشت نمایشگرها مینشینند، مانند خلبانان یا نیروهای خط مقدم شناخته نشوند، اما واقعیت این است که بسیاری از تصمیمهایی که سرنوشت یک عملیات را تغییر میدهد، نه در کابین جنگندهها و نه روی عرشه ناوها، بلکه در همین مراکز گرفته میشود؛ جایی که جنگ، پیش از آنکه در میدان نبرد دیده شود، روی نقشهها و نمایشگرها جریان دارد.
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