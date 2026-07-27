راهکار مجلس برای عبور از چالش کنکور تستی!

علی مطهری با اشاره به طرح کاهش تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور از سوی برخی نمایندگان مجلس، اظهار کرد: قانون شرط معدل، قانون خوبی است زیرا سرنوشت افراد را به سه تا چهار ساعت زمان تست‌زنی کنکور وابسته کردن، کار درستی نیست.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی ادامه داد: تست‌زنی تا حد زیادی به مهارت تبدیل شده و برخی افراد با فراگیری تکنیک‌ها و رمز و رازهای تست‌زنی، در کلاس‌های کنکور موفق‌تر عمل می‌کنند بنابراین گره‌زدن سرنوشت افراد به نتیجه چند ساعت آزمون، منطقی به‌نظر نمی‌رسد. یک دانش‌آموز ۱۲ سال درس می‌خواند اما طی سه تا چهار ساعت زمان کنکور، مرتبه و دانش علمی‌اش ارزیابی می‌شود در حالی که عوامل مختلفی مانند شرایط زمانی، گرما یا سرما و حتی وضعیت جسمی و حالات روحی دانش‌آموز در روز آزمون بر نتیجه اثر می‌گذارد و سرنوشت او را تغییر می‌دهد.

نماینده تهران در مجالس هشتم، نهم و دهم افزود: وقتی موفقیت داوطلبان به چند عامل از جمله معدل پایه یازدهم - که در طول چندین امتحان تشریحی به دست می‌آید - و معدل پایه دوازدهم - که آن نیز حاصل چندین امتحان است - و همچنین نتیجه آزمون کنکور وابسته می‌شود، نقش آزمون چند ساعته بسیار کمتر می‌شود و این شیوه به عدالت نزدیک‌تر است. این روش از سوی دیگر موجب می‌شود دانش‌آموزان در سال‌های پایانی دبیرستان، درس‌ها را با دقت بیشتری مطالعه کنند و برای موفقیت در امتحانات نهایی تلاش بیشتری داشته باشند. در نتیجه، نقش تکنیک‌های تست‌زنی تا حدی زیادی کاهش پیدا می‌کند.

مطهری تأکید کرد: تصمیم انتخاب داوطلبان برتر بر اساس نتایج امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم و کنکور، تصمیم درستی بود، اما از سوی دیگر اینکه مسئولان در برابر برخی فشارها عقب‌نشینی کنند و تصمیم قبلی خود را کنار بگذارند، کار درستی نیست. مشاهده کردیم که مسئولان تحت فشار مافیای کنکور، متأسفانه تأثیر معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم را حذف کردند، در حالی که امتحانات نهایی این پایه پیش از جنگ ۱۲ روزه، به‌صورت طبیعی و منظم برگزار شده بود و دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان بر همان اساس برنامه‌ریزی کرده بودند.

وی یادآور شد: اینکه زمزمه‌هایی از سوی برخی نمایندگان مطرح شود مبنی بر اینکه امتحانات نهایی پایه دوازدهم نیز در کنکور تأثیری ندارد، به نفع کشور نیست؛ زیرا این پیام را به دانش‌آموزان و والدین آنان می‌دهد که نظام آموزشی ابتدا تصمیمی را اتخاذ می‌کند اما سپس تحت فشار گروهی خاص آن را تغییر می‌دهد.

نایب رئیس مجلس دهم گفت: اکنون تأثیر امتحانات نهایی پایه دوازدهم همچنان پابرجاست، اما باید مراقب بود؛ زیرا ممکن است مافیای کنکور باردیگر با تحریک دانش‌آموزان و ایجاد فشار بر مسئولان، درصدد حذف تأثیر امتحانات نهایی پایه دوازدهم برآید. مسئولان باید به تصمیمات‌شان پایبند باشند زیرا عقب‌نشینی در برابر فشارهای محدود، اقدام درستی نیست. مافیای کنکور به دنبال منافع اقتصادی خود است. این مجموعه‌ها از فروش کتاب‌های کمک‌درسی، کتاب‌های تست و برگزاری برنامه‌ها و دوره‌های آمادگی کنکور سودهای کلانی به دست می‌آورند و طبیعی است که نخواهند این منافع از بین برود.

مطهری با تاکید بر اینکه دولت نباید در برابر این فشارها تسلیم شود و باید بر تصمیمات خود استوار بماند، تصریح کرد: بیشتر این افراد به مصلحت دانش‌آموزان و کشور فکر نمی‌کنند و تنها به دنبال افزایش درآمد خود هستند. کتاب‌های کمک‌درسی را با قیمت‌های بالا منتشر می‌کنند و دانش‌آموزان نیز ناچار به خریدشان هستند. به همین دلیل، این جریان تلاش می‌کند بازار خود را از دست ندهد و همچنان تمرکز نظام آموزشی بر کنکور و تست‌زنی باقی بماند و تأثیر امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم حذف شود تا بازار پر رونق خودشان حفظ شود.