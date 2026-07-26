سپاه: ۲۸۸ نقطه آمریکایی را هدف گرفتیم

فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان با اشاره به جنگ اخیر آمریکا علیه ایران گفت: بیش از ۲۸۸ نقطه در پایگاه‌های آمریکا منهدم و در یکی از عملیات‌های اخیر بیش از ۱۱ هواپیمای دشمن به غیر از تاسیسات فراوان و پهپادها در پایگاه اردن منفجر شد.



به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور روز یکشنبه در آیین تکریم و معارفه فرماندهان پیشین و جدید ناحیه مقاومت بسیج دزفول در سالن شیخ مرتضی انصاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول با بیان اینکه اینکه از سال گذشته با یک جنگ گسترده تمام عیار مواجه هستیم، افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی از سال‌ها قبل برای جنگ ایران برنامه ریزی کرده‌اند.



وی با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی از ۲۳ خرداد سال گذشته ادامه داد: بیش از ۱۳ پایگاه آمریکایی در کشورهای حوزه خلیج فارس و با پول همین کشورها در دوسه دهه اخیر ساخته شده است.

فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان با بیان اینکه آمریکایی‌ها خود را با آوردن تجهیزات و ناوها برای این جنگ مهیا کردند، گفت: دشمن سامانه‌های برد بلند پنج هزار کیلومتری برای رصد شبانه روزی در منطقه مستقر و از ماهواره و جاسوس‌هایی برای تعیین اهداف مستقر کرد.



وی افزود: ما این تحرکات را می‌دیدیم و مسوولان کشور ما نسبت به این تحرکات به کشورهای عربی هشدار دادند ولی آمریکا کار خود را ادامه داد و پیام تسلیم برای ما فرستاد ولی حضرت آقا این پیام را حتی دریافت نکردند.



سردار شاهوارپور با بیان اینکه دشمن به دنبال تسلیم قدرت دفاعی ما است، اظهارکرد: خودداری از پشتیبانی جبهه مقاومت و تایید و کمک به آمریکا در راستای اهداف این کشور از شروط آنها بود.



وی تقسیم ایران به هفت ایالت را از اهداف آمریکا عنوان کرد و افزود: ترامپ به صراحت اعلام کرد ایران نفت زیادی دارد و باید نفت خود را در اختیار ما قرار دهد ضمن اینکه موشک‌های خود را نیز باید کنار بگذارد.



فرمانده سپاه خوزستان تاکید کرد: دشمن برای رسیدن به اهداف خود، افراد خودفروخته، مزدور و بی‌ریشه فعال در شبکه‌های ماهواره‌ای نظیر ایران اینترنشنال را برای عملیات روانی گسترده بکار گرفت.



وی افزود: موساد شبکه سازی کرد و قرار بود همزمان با بمباران، این افراد وارد عمل شوند همانگونه که در حوادث دی ماه به خیابان آمدند و نتانیاهو بعد از این حوادث در سفر به آمریکا ترامپ را متقاعد کرد که شرایط برای حمله به ایران فراهم است.



سردار شاهوارپور بیان کرد: حمله مجدد دشمن آمریکایی صهیونیستی ۹ اسفند با شهادت رهبر معظم انقلاب آغاز شد و دشمن تصور کرد کار نظام تمام است ولی حضور مردم در صحنه این توطئه را خنثی کرد.



وی افزود: رزمندگان اسلام در جنگ ۴۳ روزه با دیدن خون به زمین ریخته مردم با همه وجود ایستادند تا دشمن را برای مذاکره به التماس وادار کنند اگرچه بعد از آن هم دشمن چهار بار آتش بس را نقض کرد.



فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان گفت: تنها راه مقابل با آمریکا و رژیم صهیونیستی و همپیمانان آنها قدرت ایستادگی است همانگونه که رهبر شهید فرمودند مثل من با یزید بیعت نمی‌کند.



وی با تاکید بر لزوم ادامه مقاومت افزود: ترامپ اکنون نه می‌تواند برود و نه می‌تواند ادامه دهد و خروار خروار کشته‌های خود را از منطقه خارج می‌کند.



سردار شاهوارپور تاکید کرد: رزمندگان ما اکنون هم با تجربه‌تر شده‌ و هم ضعف‌های دشمن را خوب فهمیده‌اند و جمهوری اسلامی امروز با عزت با دنیا سخت می‌گوید.



وی با بیان اینکه این پیروزی‌ها تا نصرت و زمینه سازی ظهور حضرت مهدی(عج) ادامه می‌یابد، افزود: بیش از ۸۰ درصد مردم منطقه با جمهوری اسلامی همراه هستند یک نمونه آن تشییع باشکوه پیکر رهبر شهید انقلاب در کشور عراق بود.



فرمانده سپاه خوزستان با قدردانی از حضور حماسی مردم در صحنه گفت: مردم در حالی که دشمن، رهبر، فرماندهان برجسته نظامی و دانشمندان هسته‌ای را به شهادت رساند، اینگونه وارد صحنه شدند که جای قدردانی دارد.



وی با گرامیداشت یاد شهدای مدرسه میناب افزود: جمهوری اسلامی این افتخار را دارد که رزمندگانش، شهادت را نهایت اقدامات خود می‌دانند و جان خود را برای ملت در طبق اخلاص قرار می‌دهند.



سردار شاهوارپور با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان دزفول اظهارکرد: دزفول علمای برجسته‌ای نظیر شیخ مرتضی انصاری و آیت الله قاضی دارد.



وی افزود: صدام نصف شب به مردم بی‌دفاع این شهر موشک شلیک می‌کرد و به آب و برق رحم نمی‌کرد همین کاری که اکنون ترامپ و نتانیاهو انجام می‌دهند.



فرمانده سپاه خوزستان گفت: مردم دزفول در طول هشت سال دفاع مقدس ایستادند و لوح مقاومت را به گردن آویختند.



وی افزود: سرهنگ حکمت‌پور فرمانده پیشین ناحیه مقاومت بسیج دزفول فعالیت‌های مختلفی در بخش‌های محرومیت زدایی، کادرسازی، تعامل با مدیران شهرستان و شورای تامین و همچنین حوزه‌های عملیه داشت.



سردار شاهوارپور بیان کرد: سرهنگ قمرزاده فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج دزفول نیز در شهرستان ماهشهر خدمات قابل توجهی ارائه داد که امید است در شهرستان دزفول نیز خدمات خوبی داشته باشد.